Компания Rockstar Games принесла извинения за задержку с выходом игры и сообщила, что намерена потратить дополнительное время на доработку GTA VI до уровня, который ожидают поклонники

Компания Rockstar Games снова откладывает выпуск своей долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Согласно официальному сообщению в соцсети X/Twitter, проект больше не выйдет 26 мая 2026 года, как было заявлено ранее. Вместо этого новая дата релиза назначена на 19 ноября 2026 года, то есть игра увидит свет следующей осенью.

Разработчики объяснили задержку необходимостью дополнительного времени для доведения продукта до совершенства. Они выразили сожаление по поводу очередного переноса, подчеркнув важность качества конечного результата. Сообщается, что именно благодаря дополнительным месяцам разработчики смогут реализовать тот уровень проработанности, который ожидают поклонники серии.

Эта ситуация повторяется уже не впервые: изначально Grand Theft Auto VI должна была выйти ещё осенью текущего года, но потом срок сдвинули на май 2026-го. Теперь же фанатам придётся ждать практически целый дополнительный год, пока студия доводит игру до нужного состояния.

Судя по реакции фанатов, большинство пользователей приняли известие спокойно, понимая, что итоговая цель — создание качественной и увлекательной игры, оправдывает временные неудобства. Как бы то ни было, поклонникам остаётся лишь набраться терпения и ожидать анонсированной премьеры Grand Theft Auto VI в ноябре будущего года.