link1pc
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Специалисты Tom's Hardware подготовили несколько вариантов игровых сборок, которые позволят комфортно наслаждаться играми при различных разрешениях экрана

Эксперты популярного ресурса Tom's Hardware подготовили рекомендации по сборке игровых ПК для комфортного гейминга в трёх популярных разрешениях: 1080p, 1440p и 4K. Предложенные конфигурации позволяют комфортно запускать даже самые требовательные игры с высоким уровнем детализации графики.

Сборка для Full HD (1080p)

Самая доступная сборка позволит комфортно запускать новые игры на высоком уровне качества при разрешении 1080p. Её основу составляет мощный процессор Intel Core i5-14600KF, который дополнен материнской платой ASUS B760M-AYW WIFI D4II. Этот вариант поддерживает недорогую память DDR4. Для оптимальной производительности рекомендуется установить два модуля оперативной памяти общим объёмом 16 ГБ DDR4-3200.

За графику отвечает видеокарта AMD Radeon RX 7600, способная выдавать стабильные 60 кадров в секунду даже в самых требовательных играх. Для хранения данных предусмотрен скоростной твердотельный накопитель WD Black SN770 PCIe 4.0 ёмкостью 1 терабайт.

Для обеспечения эффективного охлаждения в данной системе установлен компактный кулер Cooler Master i70C, который гармонично вписан в стильный корпус Thermaltake Versa H18. Питается вся система от качественного блока питания мощностью 700 Вт марки Thermaltake Smart.

Конфигурация для Quad HD (1440p)

Следующая конфигурация создана специально для геймеров, предпочитающих играть в высоком разрешении 1440p. Основным компонентом здесь выступает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, работающий совместно с мощной материнской платой MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI. Рекомендуемый объем оперативной памяти увеличен вдвое — до 32 ГБ DDR5-6000, что в свою очередь гарантирует высокую производительность и плавность игрового процесса.

За производительность графики отвечает новейшая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, которая позволяет в полной мере насладиться преимуществами трассировки лучей и продвинутых технологий рендеринга. Система также оснащена быстрым и вместительным SSD-накопителем WD Black SN850X PCIe 4.0 объемом два терабайта.

Корпус подобран с учётом удобства эксплуатации и улучшенной циркуляции воздуха — Lian Li Lancool 216. Охлаждается процессор системой жидкостного охлаждения ID-Cooling FrostFlow 280 мм, а питание обеспечивается мощным блоком питания ASRock Steel Legend на 750 Вт.

Максимальная комплектация для Ultra HD (4K)

Данная сборка предназначена для игроков, которые стремятся получить максимально детализированную и качественную картинку в ультравысоком разрешении 4K. Основной элемент здесь — флагманский процессор Ryzen 7 9800X3D, который позволяет полностью раскрыть потенциал достаточно производительной видеокарты текущего поколения от компании NVIDIA — GeForce RTX 5070 Ti.

Память в данной сборке представлена двумя модулями суммарным объёмом 32 ГБ DDR5-6000 и позволяет эффективно справляться с самыми ресурсоемкими играми и приложениями. Как и в предыдущей сборке, здесь используется быстрый SSD-накопитель WD Black SN850X объемом 2 ТБ.

Система оснащена массивной системой жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360, способным эффективно справляться с максимальным тепловыделением процессора (TDP) в 350 Вт. Собирать всё это предлагается в элегантном корпусе HYTE Y40 с качественным охлаждением и современным дизайном. Для питания используется надежный источник питания Corsair RM750e мощностью 750 Вт.

Каждая из предложенных специалистами Tom's Hardware конфигураций способна обеспечить комфортную игру на соответствующем разрешении экрана, а у пользователей есть возможность выбрать оптимальное соотношение цены и качества, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#сборка пк #сборки пк #сборка игрового пк #сборка для игр #сборка компьютера #tom&#x27;s hardware #сборка пк для игр #сборка пк 2025
Источник: tomshardware.com
