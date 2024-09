Android-смартфон CMF Phone 1 стоит на 500 и 700 долларов дешевле по сравнению с iPhone 16 и 16 Plus.

В компании CMF, известном бренде, принадлежащем Nothing, представители сделали смелое заявление, призвав пользователей отказаться от покупки iPhone 16 Plus в пользу их модели CMF Phone 1. По их мнению, это решение позволит сэкономить значительную сумму денег — около $700.

Для подтверждения своих аргументов CMF предоставила ссылку на материал ресурса Android Central, в котором проводится сравнение дисплеев iPhone 16 Plus и CMF Phone 1. Результаты этого анализа показывают, что CMF Phone 1 превосходит своего конкурента по нескольким ключевым параметрам. Во-первых, частота обновления экрана у CMF Phone 1 составляет 120 Гц, что вдвое больше, чем у iPhone 16 Plus (60 Гц). Во-вторых, уровень ШИМ (широтно-импульсной модуляции) у CMF Phone 1 также лучше — 960 Гц против 480 Гц у iPhone 16 Plus.

Цена CMF Phone 1 установлена на уровне $199, тогда как за iPhone 16 Plus придется отдать $899. Это означает, что покупатели могут приобрести не один, а сразу четыре CMF Phone 1, что может обеспечить потребности всей семьи, и при этом останутся деньги на дополнительные аксессуары.