Мы отобрали самые интересные, по нашему мнению, факты о предстоящей игре:
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- Как и предполагалось ранее, студия вдохновлялась произведениями мастеров фантастики – Ф. К. Диком, А. и Б. Стругацкими, Айзеком Азимовы. Из антиутопистов разработчики назвали Оруэлла и Хаксли.
- Игровой мир будет «бесшовным», сочетающим в себе открытые пространства и узкие коридоры – его структура построена таким образом, чтобы держать игрока в постоянном напряжении.
- Основная сюжетная линия займёт порядка 25 часов реального времени, однако учитывая возможности исследования, можно рассчитывать на 35-40.
- Прекрасно сбалансированная сложность игры: кто просто хочет пройти сюжетную компанию, попивая кофе, выберет лёгкий режим, стандартный подойдёт простым любителям шутеров, а сложный предполагается для хардкорных игроков.
- Линейность повествования. Игра постоянно будет вести пользователя за руку вдоль сюжетной линии, лишь в конце необходимо будет сделать выбор, что в итоге повлияет лишь на концовку. Однако это касается лишь сюжетной ветки, игрок всегда может переключиться на выполнение побочных квестов.
- 12 стволов для безудержного веселья. Более того – модульная система обвеса и специальное дерево навыков для каждого из них. NORA, машина для крафта, позволит создавать уникальные модули и модифицировать существующий арсенал. У компонентов для крафта будет отсутствовать вес – похоже нас ждёт «резиновый» инвентарь.
- CHAR-les – аналог инъекций Адама из Биошока с Пип-боем – носимый на левой руки, этот экспериментальный гаджет даст доступ к специальным способностям, вроде телекинеза, заморозки, удара током, удалённого взлома роботов.
- Консоли 8 и 9 поколения показывают эквивалентную производительность благодаря высокой оптимизации.