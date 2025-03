Это будут State of Decay 3, Fable и Gears of War: E-Day.

Компания Xbox готовит сразу три больших сюрприза для геймеров в 2026 году. Об этом рассказал журналист Windows Central Джез Корден. Речь идет о новых играх: State of Decay 3, Fable и Gears of War: E-Day. Но давайте о каждой по порядку.

Первая игра — State of Decay 3, её ждут в первой половине 2026 года. Это продолжение популярной серии про выживание в мире зомби. Первая часть вышла в далёком 2013 году, вторая — в 2018-ом. Над третьей игрой работает студия Undead Labs.

Вторая новинка — Fable. Разработкой занимается студия Playground Games. Она известна своими киберспортивными автогонками Forza Horizon. Fable обещает открытый мир и ролевые элементы.

Третий анонс — Gears of War: E-Day. Это приквел к знаменитой трилогии. По слухам, игра может выйти даже в конце этого года. Но пока Microsoft все-таки ориентируется на 2026-й. Сюжет расскажет о первом дне войны с саранчой — жуткими монстрами из оригинальной серии.

Microsoft как всегда не спешит раскрывать все карты. Компания, скорее всего, готовит и другие проекты на 2026 год. В последние годы Sony с PlayStation активно выпускает хиты. Чего только стоят, например, God of War и The Last of Us. Xbox решила не отставать от конкурентов и тоже хочет удивить игроков чем-то особенным. Однако им стоит сосредоточиться, т.к. недавние релизы на PC (тот же Flight Simulator) получают не очень хвалебные отзывы.