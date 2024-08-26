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g1tarist
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
Фишкой стала функция Circle to Search.

Samsung продолжает радовать пользователей новыми технологиями. Недавно они представили функцию искусственного интеллекта Galaxy AI, которая впервые появилась в смартфонах флагманской серии Galaxy S24. Эта технология позволяет упростить поиск информации на устройствах, делая его более удобным и быстрым.

Одной из главных особенностей Galaxy AI является функция Circle to Search. Сначала она была доступна только в новейших моделях, но теперь Samsung расширила ее присутствие. Теперь эта функция стала доступна и в смартфонах среднего класса, что стало приятной новостью для многих пользователей.

На сегодняшний день более 25 миллионов устройств Samsung, включая смартфоны и планшеты, уже оснащены функцией Circle to Search. Изначально предполагалось, что нововведение получат только модели Galaxy A55 и Galaxy A35. Однако список поддерживаемых устройств расширился, и теперь он включает в себя шесть моделей смартфонов, в том числе Galaxy Quantum 4 и Galaxy S21 FE, а также планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+.

Circle to Search работает на основе искусственного интеллекта и предлагает пользователям новый способ поиска информации. Эта функция сравнима с Google Lens, но благодаря тесной интеграции с пользовательским интерфейсом One UI от Samsung, она работает быстрее и точнее. Чтобы воспользоваться Circle to Search, достаточно нажать и удерживать панель жестов навигации или провести пальцем по нижнему правому или левому углу экрана.

Таким образом, Samsung делает шаги к тому, чтобы сделать передовые технологии доступными для большего числа пользователей. Расширение списка устройств, поддерживающих функцию Circle to Search, подчеркивает стремление компании предоставлять инновационные решения, которые улучшают повседневное использование смартфонов и планшетов.

#samsung #galaxy
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