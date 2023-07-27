Мод далеко не всем пришелся по вкусу.

Новый мод для игры Fallout 4 улучшает игровую механику, делая игру более реалистичной, жесткой и устраняя ограничения, введенные компанией Bethesda. Мод создавался энтузиастом Thumblesteen в течение длительного периода времени для полного раскрытия потенциала искусственного интеллекта врагов. Thumblesteen стремился сделать поведение ИИ противников более органическим путем внесения корректировок в ограничения, наложенные разработчиками на версии игры для консолей. Для достижения этой цели он перекалибровал множество подпрограмм игрового движка, что позволило внести изменения в поведение врагов. В оригинальной игре противники были ограничены своим взаимодействием с игровым миром, но модификация real.ai устранила это ограничение, предоставив им больше возможностей и включая доступ к большим зданиям, огневым позициям, обход игроков с фланга и снайперскую стрельбу на дальние расстояния.

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Также автор добавил элементы непредсказуемости и свободы для врагов. Противники могут скрываться за крупными объектами, кружить вокруг них, опираться на предположения (например, стреляя по площади) и даже стрелять наугад. Механика стелса и обнаружения стала реалистичнее благодаря этим изменениям.

Многие раскритиковали мод за то, что он якобы слишком усложняет игру, на что Thumblesteen ответил: "Если вы не хотите играть в хардкорную игру, не устанавливайте мод. Он предназначен для тех, кто ценит медленный, напряженный геймплей, где нужно полагаться на инстинкты, учитывать нюансы и наслаждаться 30-минутными квестами вместо 5-минутных".