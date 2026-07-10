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kosmos_news
В России замечен спрос на таблетки для «улучшения» бензина АИ-92 до АИ-95
Якобы, достаточно поместить одну таблетку стоимостью от 50 рублей в бензобак перед заправкой, однако такие манипуляции могут привести к поломкам машины.
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В России в продаже появились таблетки с особым химическим составом, благодаря которым, как утверждается, можно «превратить» бензин марки АИ-92 в более качественное топливо АИ-95, сообщает Rusdtp.ru. Согласно изданию, за последнюю неделю объемы продаж этих капсул увеличились в 2,5 раза. Автовладельцы начали покупать таблетки в надежде сэкономить на разнице стоимости двух видов топлива.
Изображение: нейросеть qwen

Таблетка стоит от 50 до 80 рублей. Согласно инструкции к применению, капсулу необходимо просто бросить в бензобак перед заправкой. Одна таблетка может «улучшить» топливо объемом 20 литров. Примечательно, что примерно такой лимит бензина доступен во многих регионах страны для одного транспортного средства. Капсула растворяется в бензобаке, вступает в реакцию с бензином и, согласно инструкции, повышает его октановое число.

Однако технически это труднореализуемый процесс, и эксперты предостерегают от использования подобных новинок. Дело в том, что невозможно самостоятельно, без профессионального оборудования химически повысить октановое число. Также использование таких химических составов может привести к серьезным поломкам деталей автомобиля. Вместо экономии владелец машины в результате потратит деньги на ремонт топливной системы или двигателя.

#россия #технологии #автомобили #топливо #бензин #аи-92 #аи-95
Источник: rusdtp.ru
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