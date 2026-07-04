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kosmos_news
Крупный астероид максимально приблизится к Земле 4 июля
Сегодня вечером очередное небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, в девять раз превышающее расстояние до Луны.
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В субботу, 4 июля, еще один крупный объект пролетит мимо Земли. Его размеры оцениваются от 360 до 800 метров. По данным СМИ, расстояние до астероида будет примерно в 9 раз больше расстояния до Луны.
Изображение: нейросеть qwen

Всего неделю назад, 27 июня, мимо Земли пролетел астероид (152637) 1997 NC1. Диаметр объекта составляет от 750 до 1650 метров. Он пролетел мимо Земли на расстоянии, в 6,66 раза превышающем расстояние от Земли до Луны (около 2,6 миллиона км).

Каждый день мимо Земли пролетают несколько астероидов на разных расстояниях. Как правило, это небольшие тела, размером максимум несколько десятков метров. Однако в настоящее время наблюдается устойчивое накопление крупных объектов этого типа. 

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523808 (2007 ML24) имеет размеры, оцениваемые от 360 до 800 метров. Если бы объект такого размера столкнулся с Землей, то образовал бы кратер диаметром в несколько километров. Если бы он упал в океан, это вызвало бы мощное цунами. Следы столкновений астероидов размером в несколько сотен метров или километров сохранились на Земле:

  • кратер Босумтви в Гане диаметром 10,5 километров;
  • кратер Нёрдлингер-Рис в Германии диаметром 24 километра;
  • кратер Жаманшин в Казахстане диаметром 14 километров;
  • кратер Сьерра-Мадера в Техасе, США, диаметром 13 километров.

Скорость астероида 523808 относительно нашей планеты составит 16,76 км/с. Время максимального сближения — 4 июля, 22:53 по мск.

Этот астероид был обнаружен 22 июня 2007 года в рамках обзора неба, проведенного в обсерватории Маунт-Леммон в США. Он совершает оборот вокруг Солнца примерно каждые 241 день. Он классифицируется как околоземный объект (NEO) и потенциально опасный астероид (PHA). Он принадлежит к группе астероидов Афины, которые в основном вращаются внутри орбиты Земли.

#космос #астрономия #земля #астероиды
Источник: kp.ru
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