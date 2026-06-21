Россияне все чаще выбирают китайский вторичный рынок из-за утильсбора и других причин, сообщает «Фонтанка».

В России в мае подержанные китайские автомобили пользовались повышенным спросом, и, по данным «Фонтанки», их продажи росли в 10 раз быстрее по сравнению с глобальным вторичным рынком. Издание попыталось разобраться, почему автовладельцы начали обращать внимание на «китайцев».

Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что в мае было продано 534 тысячи подержанных авто. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом, наибольший рост на этом рынке показали автомобили из КНР — было куплено 33 тысячи машин.

Среди брендов, пользующихся наибольшим спросом, эксперты называют следующие марки:

Haval Jolion,

Geely Coolray,

Chery Tiggo.

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Эти бренды составляют более половины всех продаж на российском рынке подержанных авто. Эксперты констатируют, что владельцы продают старые модели и покупают новые, ведь китайские бренды постоянно представляют модернизированные версии. В «Газпромбанк Автолизинг» ожидают в июне 35–36 тысяч продаж китайских авто — при условии, что курс рубля останется примерно на том же уровне.

«Фонтанка» объясняет рост спроса на китайские подержанные автомобили тем, что стоимость новых машин резко выросла. С 1 января вырос утильсбор. К примеру, 20-процентное повышение ставки означает, что растаможка Toyota RAV4 из Китая сейчас стоит 2,5 млн рублей, а прошлой осень — 1,1 млн.

Учитывая среднюю зарплату в стране в районе 112 тыс. рублей, а стоимость новой машины — 3,33 миллиона, россиянину пришлось бы откладывать всю зарплату более двух с половиной лет для покупки авто. А вот подержанная машина из КНР стоит 1,1 млн рублей, поэтому покупатели обращаются именно к таким предложениям на рынке.

Эксперты назвали три основных причины доминирования Китая на вторичном рынке. Во-первых, машины из КНР на протяжении трех лет массово продавались на первичном рынке, поэтому сейчас они поступают на «вторичку». Во-вторых, россияне стали больше внимания обращать на характеристики и комплектацию, а не на название бренда. В-третьих, б/у машины из Китая просто дешевле и лучше электромобилей и гибридов.



