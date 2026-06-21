Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты отмечают резкий рост спроса в России на подержанные китайские автомобили
Россияне все чаще выбирают китайский вторичный рынок из-за утильсбора и других причин, сообщает «Фонтанка».
реклама

В России в мае подержанные китайские автомобили пользовались повышенным спросом, и, по данным «Фонтанки», их продажи росли в 10 раз быстрее по сравнению с глобальным вторичным рынком. Издание попыталось разобраться, почему автовладельцы начали обращать внимание на «китайцев».
Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что в мае было продано 534 тысячи подержанных авто. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом, наибольший рост на этом рынке показали автомобили из КНР — было куплено 33 тысячи машин.

Среди брендов, пользующихся наибольшим спросом, эксперты называют следующие марки:

  • Haval Jolion,
  • Geely Coolray,
  • Chery Tiggo.
реклама

Эти бренды составляют более половины всех продаж на российском рынке подержанных авто. Эксперты констатируют, что владельцы продают старые модели и покупают новые, ведь китайские бренды постоянно представляют модернизированные версии. В «Газпромбанк Автолизинг» ожидают в июне 35–36 тысяч продаж китайских авто — при условии, что курс рубля останется примерно на том же уровне.

«Фонтанка» объясняет рост спроса на китайские подержанные автомобили тем, что стоимость новых машин резко выросла. С 1 января вырос утильсбор. К примеру, 20-процентное повышение ставки означает, что растаможка Toyota RAV4 из Китая сейчас стоит 2,5 млн рублей, а прошлой осень — 1,1 млн.

Учитывая среднюю зарплату в стране в районе 112 тыс. рублей, а стоимость новой машины — 3,33 миллиона, россиянину пришлось бы откладывать всю зарплату более двух с половиной лет для покупки авто. А вот подержанная машина из КНР стоит 1,1 млн рублей, поэтому покупатели обращаются именно к таким предложениям на рынке.

Эксперты назвали три основных причины доминирования Китая на вторичном рынке. Во-первых, машины из КНР на протяжении трех лет массово продавались на первичном рынке, поэтому сейчас они поступают на «вторичку». Во-вторых, россияне стали больше внимания обращать на характеристики и комплектацию, а не на название бренда. В-третьих, б/у машины из Китая просто дешевле и лучше электромобилей и гибридов.


#россия #китай #автомобили
Источник: fontanka.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
В ходе эксперимента 16-летний SSD SATA II выдержал запись 1 ПБ данных при паспортном ресурсе 40 ТБ
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл необычный состав атмосферы «Розовой планеты» GJ504b
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Моддеры увеличили видеопамять GTX 1650 с 4 ГБ до 8 ГБ и получили прирост в God of War
Мошенники в Китае начали применять более изощренный подход при продаже видеокарт NVIDIA
Сервисный центр отклонил гарантию на Sapphire RX 9070 XT NITRO+ после оплавления адаптера питания
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
MAXSUN выпустила материнские платы Mini-ITX с заменяющими стандартные слоты PCIe разъёмами MCIO
Anbernic представила новую портативную консоль RG 55G1 с дизайном в стиле Nintendo Switch Lite
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Физик создал квантовую мини-вселенную для проверки происхождения времени
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
MaxSun выпустит компактные материнские платы Intel 800-й серии с разъёмами MCIO вместо PCI-E

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter