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После крупнейшего раунда инвестиций стоимость ИИ-разработчика Deepseek может превысить $50 млрд
Китайская компания, работающая в сфере ИИ, планирует первый многомиллиардный раунд финансирования.
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В последние годы китайский стартап Deepseek, занимающийся ИИ, отказывался от внешних инвестиций. Это стало возможным благодаря основателю Лян Вэньфэну и его хедж-фонду High-Flyer. Однако теперь ситуация изменилась.Изображение: нейросеть qwen

По данным Reuters, ссылающегося на инсайдеров, Deepseek планирует провести раунд финансирования, в рамках которого в компанию, занимающуюся разработкой ИИ, будет вложено до семи миллиардов долларов. После завершения раунда стоимость Deepseek будет оценена в 52–59 миллиардов долларов.

Основатель компании Лян также участвует в качестве инвестора. Сообщается, что он пообещал вложить почти 3 миллиарда долларов собственных средств. Еще 1,5 миллиарда долларов, как сообщается, поступит от технологического гиганта Tencent. Производитель батарей CATL, как ожидается, внесет около 750 миллионов долларов.

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По данным Reuters, Deepseek также ведет переговоры с китайским государственным фондом искусственного интеллекта, разработчиком игр NetEase и гигантом электронной коммерции JD.com о потенциальном участии в раунде финансирования. Однако ожидается участие не более десяти компаний.

По сравнению со своими основными западными конкурентами в области ИИ, OpenAI и Anthropic, это вливание капитала кажется относительно небольшим. OpenAI привлекла около 122 миллиардов долларов в марте 2026 года, в то время как раунд финансирования, завершенный в мае 2026 года, принес Anthropic 65 миллиардов долларов.

Однако возможности Deepseek в отношении западного рынка и западного капитала ограничены. Экспортные запреты также препятствуют доступу китайской компании к передовым — и дорогостоящим — американским чиповым технологиям, как объяснил Reuters Альфредо Монтуфар-Хелу из консалтинговой фирмы Ankura China Advisors. Соответственно, Deepseek не нужно так сильно тратиться на разработку собственных моделей.

По данным Reuters, ожидается, что раунд финансирования будет завершен в ближайшие недели. Однако цитируемые источники отметили, что как финансовые детали, так и инвесторы еще могут измениться.

#технологии #искусственный интеллект #ии #бизнес
Источник: reuters.com
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