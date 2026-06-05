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kosmos_news
Новая Nintendo Switch 2 для европейского рынка будет оснащена сменной батареей
Новая модель консоли будет соответствовать требованиям ЕС, которые вступают в силу с 2027 года.
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Nintendo официально подтвердила выпуск новой версии своей игровой консоли Switch 2 для Европы. Новая модель будет иметь более удобную в замене батарею. Это связано с введением нового регламента ЕС по батареям, который вступит в силу 18 февраля 2027 года.Фото: APA/AFP/DIMITAR DILKOFF / DIMITAR DILKOFF 

Согласно регламенту, пользователи должны иметь возможность заменять батареи портативных электронных устройств без специальных инструментов. Это касается не только портативных игровых консолей, но и бытовой техники, смартфонов и электромобилей. Цель — сократить количество электронных отходов за счет продления срока службы устройств.

На информационной странице о «Соответствии директивам и регламентам ЕС» Nintendo объясняет, как компания реагирует на новые правила. Согласно сообщениям, в Европе будет доступна новая модель, обозначенная дополнительным аббревиатурой «OSM».

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Ранее замена батареи в Nintendo Switch 2 была довольно сложной задачей для пользователей без технических навыков. В руководстве iFixit указано, что для доступа к приклеенной батарее требуется множество шагов. Те, кто не знаком с этим процессом, могут легко повредить консоль.

Маловероятно, что новая консоль будет иметь просто батарейный отсек, который пользователи смогут открыть без отвертки Количество необходимых шагов должно быть значительно сокращено. Кроме того, батарея, скорее всего, больше не будет приклеена, так как пользователям необходимо будет заменить её без нагрева или растворителей для удаления клея.

Однако остается неясным, как это изменение повлияет на дизайн консоли. Nintendo пока не прокомментировала, получат ли Pro Controller и Joy-Con 2 также сменные батареи. По данным Nintendo, изменения коснутся продуктов с обозначением модели «BEE», включая контроллеры Joy-Con.

Nintendo пока не объявила, когда новая европейская версия консоли поступит в продажу. Также неясно, будет ли она продаваться только в ЕС или на международном уровне.

#игры #nintendo #консоль #switch 2 #приставка
Источник: nintendo.com
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