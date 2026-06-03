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kosmos_news
Первые серийные импортозамещённые самолёты SJ-100 и МС-21 уже готовы и ожидают сертификации
После соответствующих процедур лайнеры начнут поступать авиакомпаниям — в конце 2026-го или начале 2027 года.
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Первые серийные российские самолеты SJ-100 и МС-21 будут сертифицированы в ближайшее время, сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС. Пассажирские лайнеры, заменившие импортные, уже произведены и сейчас хранятся в цехах окончательной сборки. На площадках находится около двадцати машин обеих моделей.Источник изображения: ПАО «ОАК» / t.me/uac_ru

Импортозамещённый «Суперджет» (SJ-100) с двигателем ПД-8 и МС-21-310 с двигателем ПД-14 совершили серию сертификационных полетов. SJ-100 выполнил план примерно на 80%. Оставшиеся 20% программы будут завершены до конца лета. По оценке первого вице-премьера Дениса Мантурова, самолет начнёт поступать авиакомпаниям в конце 2026-го или в первом квартале 2027 года.

Что касается МС-21, то выполнено 30% сертификационной программы. Запуск в серийное производство произойдет после завершения сертификационных полетов, то есть примерно в первом квартале 2027 года.

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Ожидается, что эти два самолета произведут революцию в российской гражданской авиации. Отмечается, что производство на заводе в Иркутске продолжается. Все пять сборочных цехов работают на полную мощность.

Правительство в конце декабря 2025 года инициировало кардинальную реструктуризацию для ускорения создания отечественных лайнеров. Программа создания широкофюзеляжного самолёта большой дальности была приостановлена, а средства перенаправлены на дальнейшую разработку МС-21.

Что касается SJ-100, то это модернизированная версия Superjet, первоначально разработанная с упором на западных производителей. 100-местный самолет предназначен для внутреннего российского рынка, где он должен заменить Airbus A320 и Boeing 737.

Также сейчас на сертификации находятся Ил-114, вертолеты К-62, «Ансат», Ми-34 и Ми-171а3, отметил в разговоре с «Коммерсантом» Денис Мантуров. По его словам, Росавиация и Авиационный регистр работают в режиме 24 на 7.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #мс-21 #sj-100 #суперджет
Источник: tass.ru
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