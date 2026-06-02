Производственные планы предполагают постепенное увеличение выпуска лайнеров.

«Объединенная авиастроительная корпорация» начала поставки первых Ту-214, сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в преддверии ПМЭФ. Это двухдвигательный узкофюзеляжный самолет, созданный на базе Ту-204 (210 пассажиров, дальность полета 6500 км). Заявленная дальность полета Ту-214 составляет 4500 км. Предположительно, заказчиками лайнеров выступают СЛО «Россия», авиакомпании S7 и Red Wings. Источник: пресс-служба ПАО «ОАК»

27 декабря 2025 года ОАК объявила о получении сертификата на основную модификацию Ту-214 от Росавиации. Планируется производить десять самолетов в год. Ускоряя производство Ту-214, Россия стремится решить проблемы, создаваемые западными санкциями.

Ранее в российском самолете использовались иностранные компоненты, которые необходимо было заменять. Госкорпорация «Ростех» объявила о начале производства высокоточных датчиков для навигационной системы Ту-214. Эти датчики призваны определять направление движения самолета и его положение. Аналогичные изделия уже успешно применялись в самолетах Бе-200 и Ил-96, заявили ранее в «Ростехе».

Как ранее заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, «инженеры разработали комплекс авионики нового поколения, а также первые в стране системы предотвращения столкновений в полете и предупреждения о приближении к земле». Алиханов добавил, что это сертифицированное оборудование теперь может быть интегрировано в другие российские гражданские самолеты, тем самым укрепляя технологическую автономию авиационного сектора.