Кадры нового айфона, по всей видимости, были предоставлены непосредственно производителем.

Ожидается, что Apple представит свой первый складной телефон этой осенью. Согласно последним данным, устройство со складным экраном будет называться iPhone Fold или iPhone Ultra. Накануне появилось видео с моделью (а точнее макетом устройства) в белом цвете.

Источник: скриншот с канала @MajinBuofficia

Судя по фону, предполагается, что видео было снято непосредственно на заводе, где производятся эти модели. Макеты представляют собой точную копию реального устройства в масштабе 1:1 по размеру и форме, но не являются функциональными. Их часто используют производители аксессуаров для изготовления таких товаров, как защитные чехлы, чтобы обеспечить их доступность как можно скорее после запуска нового смартфона. Хотя для этой цели используются чертежи САПР (цифровая конструкторская документация), для окончательной доработки перед началом массового производства аксессуара обычно требуется само устройство или его макет.

На видео заметны расположение кнопок и толщина устройства в разложенном виде. Базовая форма макета соответствует просочившимся в сеть чертежам САПР и ранее появившемуся макету, который, однако, не был таким детализированным. Если предположения подтвердятся, iPhone Fold будет представлен в сентябре, одновременно с iPhone 18. Цена самой дешевой версии, по оценкам экспертов Apple, составит от $1799 до $1999.