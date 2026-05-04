Утверждается, что Dreame Nebula Next 01 Jet разгоняется от 0 до 100 км/ч за 0,9 секунды.

Производители электромобилей регулярно соревнуются друг с другом в разгоне. Текущий рекордсмен — Aspark Owl, разгоняющийся от 0 до 100 км/ч за 1,72 секунды. Производитель пылесосов Dreame хочет побить этот рекорд. И не просто на несколько тысячных долей секунды: концепт-кар Nebula Next 01 Jet Concept должен достичь этого показателя за 0,9 секунды.

Dreame Nebula Next 01 Jet. Фото: Dreame

Автомобиль не будет полностью электрическим. Концепт-кар оснащен двумя ракетными ускорителями, установленными сзади. Но даже без них стандартный Nebula Next 01 — это гиперкар. Четыре электродвигателя, по одному на каждое колесо, как утверждается, обеспечивают суммарную мощность в 1876 л.с. Без ракетного двигателя Dreame заявляет о возможности разгона от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Dreame неоднократно заявляла о своем намерении создать «самый быстрый автомобиль в мире». Неясно, относится ли это к стандартной модели Nebula Next 01 или к версии с ракетным двигателем. В последнем случае практичность и безопасность проекта вызывают сомнения, если автомобиль когда-либо будет построен. Dreame Nebula Next 01 Jet. Фото: Dreame Не исключено, что концепт-кар в первую очередь предназначен для привлечения внимания – как и большинство концепт-каров. В любом случае, функциональный прототип определенно привлечет внимание на соревнованиях по дрэг-рейсингу. Кстати, автомобиль был представлен не на Пекинском автосалоне, который состоялся на прошлой неделе, а на собственной выставке производителя в Сан-Франциско.

Илон Маск тоже когда-то анонсировал подобный автомобиль. В начале 2024 года он заявил, что установит в Tesla Roadster ракетные двигатели SpaceX. Это позволило бы ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за секунду. Второе поколение Tesla Roadster (без ракетных ускорителей) было впервые показано в конце 2017 года. Первые экземпляры должны были быть поставлены в 2020 году. Совсем недавно, в апреле 2026 года, Маск заявил, что Roadster будет официально представлен в конце мая.