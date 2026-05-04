АО «Хабаровский судостроительный завод» («ХСЗ») модернизировал свои суда на воздушной подушке, заменив немецкие двигатели Deutz на силовые установки российского производства. Теперь корабль СВП-50 с двигателем КАМАЗ семейства Р6 уже начал швартовые испытания. Речь идет о проверке работы всех систем без выхода в море. СВП-50 (проект 12270М) — это пассажирское судно, предназначенное для всесезонных перевозок (до 50 человек) по воде, льду и мелководью. Также судно может перевозить грузы.
Поставка двигателей из Германии была прекращена после 2022 года, однако благодаря стратегии импортозамещения, реализуемой государством, российский флот постепенно восстанавливает свои позиции. Для замены двигателей понадобилось внести корректировки в проектную документацию, поэтому первые испытания начались только сейчас.
Продолжается подготовка к эксплуатации всех систем и механизмов судна в рамках программы швартовых испытаний. На следующем этапе планируется провести уже испытания СВП-50 на воде. Перед текущим испытанием судна произошло контрольное взвешивание корабля:Проект 19-метровоого судна первоначально базировался на основе выпускавшихся на заводе в советские времена десантных кораблей «Мурена». Пассажирское судно начали создавать в 2010-х годах. В то время российская промышленность еще не наладила производство собственных двигателей, поэтому обращалась за силовыми установками к западным партнерам.
СВП-50 может преодолевать до 600 км с максимальной скоростью 60 км/ч по воде и до 95 км/ч по льду. Эксплуатироваться судно будет в труднодоступных районах Дальнего Востока, включая бассейн реки Амур.