Хабаровский судостроительный завод отказался от двигателей Deutz из Германии и оборудовал пассажирские корабли силовыми установками КАМАЗа.

АО «Хабаровский судостроительный завод» («ХСЗ») модернизировал свои суда на воздушной подушке, заменив немецкие двигатели Deutz на силовые установки российского производства. Теперь корабль СВП-50 с двигателем КАМАЗ семейства Р6 уже начал швартовые испытания. Речь идет о проверке работы всех систем без выхода в море. СВП-50 (проект 12270М) — это пассажирское судно, предназначенное для всесезонных перевозок (до 50 человек) по воде, льду и мелководью. Также судно может перевозить грузы.

Источник: Telegram-канал «ХСЗ»/t.me/s/ao_hszПоставка двигателей из Германии была прекращена после 2022 года, однако благодаря стратегии импортозамещения, реализуемой государством, российский флот постепенно восстанавливает свои позиции. Для замены двигателей понадобилось внести корректировки в проектную документацию, поэтому первые испытания начались только сейчас.

Продолжается подготовка к эксплуатации всех систем и механизмов судна в рамках программы швартовых испытаний. На следующем этапе планируется провести уже испытания СВП-50 на воде. Перед текущим испытанием судна произошло контрольное взвешивание корабля: Источник: Telegram-канал «ХСЗ»/t.me/s/ao_hszПроект 19-метровоого судна первоначально базировался на основе выпускавшихся на заводе в советские времена десантных кораблей «Мурена». Пассажирское судно начали создавать в 2010-х годах. В то время российская промышленность еще не наладила производство собственных двигателей, поэтому обращалась за силовыми установками к западным партнерам.

СВП-50 может преодолевать до 600 км с максимальной скоростью 60 км/ч по воде и до 95 км/ч по льду. Эксплуатироваться судно будет в труднодоступных районах Дальнего Востока, включая бассейн реки Амур.