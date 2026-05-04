Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В России начались испытания 50-местного судна на воздушной подушке с импортозамещённым двигателем
Хабаровский судостроительный завод отказался от двигателей Deutz из Германии и оборудовал пассажирские корабли силовыми установками КАМАЗа.

АО «Хабаровский судостроительный завод» («ХСЗ») модернизировал свои суда на воздушной подушке, заменив немецкие двигатели Deutz на силовые установки российского производства. Теперь корабль СВП-50 с двигателем КАМАЗ семейства Р6 уже начал швартовые испытания. Речь идет о проверке работы всех систем без выхода в море. СВП-50 (проект 12270М) — это пассажирское судно, предназначенное для всесезонных перевозок (до 50 человек) по воде, льду и мелководью. Также судно может перевозить грузы.
Источник: Telegram-канал «ХСЗ»/t.me/s/ao_hszПоставка двигателей из Германии была прекращена после 2022 года, однако благодаря стратегии импортозамещения, реализуемой государством, российский флот постепенно восстанавливает свои позиции. Для замены двигателей понадобилось внести корректировки в проектную документацию, поэтому первые испытания начались только сейчас.

Продолжается подготовка к эксплуатации всех систем и механизмов судна в рамках программы швартовых испытаний. На следующем этапе планируется провести уже испытания СВП-50 на воде. Перед текущим испытанием судна произошло контрольное взвешивание корабля:Источник: Telegram-канал «ХСЗ»/t.me/s/ao_hszПроект 19-метровоого судна первоначально базировался на основе выпускавшихся на заводе в советские времена десантных кораблей «Мурена». Пассажирское судно начали создавать в 2010-х годах. В то время российская промышленность еще не наладила производство собственных двигателей, поэтому обращалась за силовыми установками к западным партнерам.

СВП-50 может преодолевать до 600 км с максимальной скоростью 60 км/ч по воде и до 95 км/ч по льду. Эксплуатироваться судно будет в труднодоступных районах Дальнего Востока, включая бассейн реки Амур.

#россия #импортозамещение #флот #двигатель #хабаровск #судостроительный завод #судно на воздушной подушке
Источник: aohsz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter