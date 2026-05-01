Гендиректор ПАО Владислав Бакальчук хочет, чтобы в магазины «М.Видео» приходили не раз в пять лет, а практически каждый день.

Одна из самых популярных в России торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» меняет модель развития и начинает продавать продукты питания – в дополнение к уже привычным товарам. 30 апреля гендиректор ПАО Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале назвал это сообщение «новостью дня». Один из основателей маркетплейса Wildberries написал, что «классический ретейл держался на редких покупках», потому что потребители приобретали технику раз в несколько лет по мере обновления линейки устройств. Изображение: нейросеть qwenПредположительно, запуск продажи продуктов питания направлен на повышения выручки, покрытия убытков от основной деятельности и обеспечения рентабельности разбросанных по всей стране филиалов сети. Данная стратегия уже работает с «Почтой России»: использование многочисленных точек позволяет предполагает «импульсные покупки». Как заявил Бакальчук, если покупатель посещает магазин один раз в пять лет – «это одна экономика, если каждый день – совсем другая».

Поэтому «М.Видео» переходит к модели, когда клиент взаимодействует с сетью постоянно. Первым продуктом, который будет соседствовать на прилавках с телевизорами, ноутбуками, смартфонами и другими гаджетами, станет кофе. Затем линейка товаров расширится, и в первую очередь добавятся базовые продукты питания, которые покупают практически каждый день.

«М.Видео» имеет около тысячи магазинов по всей стране. В 2018 году ПАО приобрело «Эльдорадо». В прошлом году компания показала оборот в 14,1 млрд рублей; четвертый квартал стал рекордным по выручке за всю историю «М.Видео».