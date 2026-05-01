Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Сеть бытовой техники и электроники «М.Видео» начала продавать продукты питания
Гендиректор ПАО Владислав Бакальчук хочет, чтобы в магазины «М.Видео» приходили не раз в пять лет, а практически каждый день.

Одна из самых популярных в России торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» меняет модель развития и начинает продавать продукты питания – в дополнение к уже привычным товарам. 30 апреля гендиректор ПАО Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале назвал это сообщение «новостью дня». Один из основателей маркетплейса Wildberries написал, что «классический ретейл держался на редких покупках», потому что потребители приобретали технику раз в несколько лет по мере обновления линейки устройств.Изображение: нейросеть qwenПредположительно, запуск продажи продуктов питания направлен на повышения выручки, покрытия убытков от основной деятельности и обеспечения рентабельности разбросанных по всей стране филиалов сети. Данная стратегия уже работает с «Почтой России»: использование многочисленных точек позволяет предполагает «импульсные покупки». Как заявил Бакальчук, если покупатель посещает магазин один раз в пять лет – «это одна экономика, если каждый день – совсем другая».

Поэтому «М.Видео» переходит к модели, когда клиент взаимодействует с сетью постоянно. Первым продуктом, который будет соседствовать на прилавках с телевизорами, ноутбуками, смартфонами и другими гаджетами, станет кофе. Затем линейка товаров расширится, и в первую очередь добавятся базовые продукты питания, которые покупают практически каждый день.

«М.Видео» имеет около тысячи магазинов по всей стране. В 2018 году ПАО приобрело «Эльдорадо». В прошлом году компания показала оборот в 14,1 млрд рублей; четвертый квартал стал рекордным по выручке за всю историю «М.Видео».

#россия #финансы #электроника #бытовая техника #продукты питания #еда #м видео #ретейл
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter