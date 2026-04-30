Программист и дизайнер объявил, что создаст свою последнюю игру, а затем окончательно уйдёт на пенсию

Создатель и ведущим программист оригинальной игры Fallout (1997) Тим Кейн (Tim Cain) анонсировал новый проект. «Последняя игра» Кейна вряд ли будет продолжением одной из культовых франшиз (Fallout, Pillars of Eternity или The Outer Worlds). Предположительно это совершенно новый проект в жанре RPG, к которому Кейн ранее не имел отношения.

Источник: скриншот игры Fallout

Недавно Тим Кейн вернулся в Obsidian Entertainment — студию, принадлежащую Xbox Game Studios, — в качестве штатного сотрудника. В течение трех лет Тим Кейн вел YouTube-канал «Cain on Games», где обсуждал закулисье разработки игр, неудачи, абсурдность индустрии и то, каково было работать над такими проектами, как Fallout, Arcanum и The Outer Worlds.

«Думаю, я создам ещё одну игру, прежде чем снова уйду на пенсию. Но кто знает», — говорит разработчик в последнем видео на своём YouTube-канале. В своем последнем видео Кейн заявляет, что список тем бесконечен. Он утверждает, что уже рассказал все самые интересные истории — как смешные, так и явно неприятные. Но прежде чем окончательно уйти из индустрии, Кейн хочет создать еще одну игру.

После выхода The Outer Worlds в 2019 году, Кейн перешёл на работу внешнего консультанта — то, что он назвал своей «первой пенсией». С 2020 по 2025 год он работал удалённо в качестве фрилансера для различных студий, включая Obsidian, консультируя по нескольким проектам, в том числе по The Outer Worlds 2. Однако в конце прошлого года он вернулся в Obsidian на полную ставку. В одном из предыдущих видео программист объяснил, что работа по контракту имеет свои преимущества, но она сопряжена с постоянной неопределённостью.

Кейн создал первый Fallout в Interplay, участвовал в создании Fallout 2, а затем основал Troika Games — студию, ответственную за три ставшие культовыми, но коммерчески неуспешные RPG: Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, The Temple of Elemental Evil и Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

После Troika Кейн перешёл в Carbine Studios, где был креативным директором WildStar — MMO-игры, получившей положительные отзывы за дизайн, но не сумевшей закрепиться на рынке. Затем, в 2011 году, он присоединился к Obsidian. Там он работал программистом над играми South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity и Tyranny, а позже стал геймдизайнером The Outer Worlds и консультантом The Outer Worlds 2.