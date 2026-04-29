Обновление превратит приложение «Часы» в центр повышения производительности с поддержкой искусственного интеллекта.

Крупное обновление Windows 11, запланированное на май, призвано повысить стабильность и производительность операционной системы Microsoft после массовой критики со стороны пользователей. Согласно сообщениям, основное внимание будет уделено ключевым компонентам Windows, таким как Проводник, панель задач и буфер обмена.

Изображение: windowslatest.comБудущие обновления могут быть больше сосредоточены на улучшении приложений, как показывает анализ текущих предварительных версий Windows 11 для разработчиков. Например, Windows Latest обнаружил и протестировал комплексное обновление для приложения «Часы».

В частности, это обновление включает интеграцию новой версии «Сеансов фокусировки». Эта функция приложения «Часы» призвана помочь пользователям сосредоточиться на работе и избежать отвлекающих факторов.

Новое приложение «Часы» будет использовать возможности ИИ, работающие на базе процессоров ИИ (NPU) в новых ПК с Windows. Специальная страница NPU, обнаруженная исследователями в его тестовой версии, в настоящее время, по-видимому, предназначена исключительно для исправления ошибок.

Однако в будущем приложение «Часы» может стать своего рода центром повышения производительности на основе ИИ в Windows 11. Помимо планировщика задач Microsoft To Do, должна быть возможность интеграции сторонних приложений, таких как Canvas или Moodle. Поддержка NPU предназначена для обеспечения анализа с помощью ИИ непосредственно на устройстве.

По данным Windows Latest, многие потенциальные новые функции в тестовой версии Windows 11 пока являются временными, поскольку функция «Фокус» для приложения «Часы» находится на ранней стадии разработки. Microsoft, похоже, делает большой акцент на закругленных углах и больших экранах в дизайне.

Кроме того, планируется расширение параметров настроек. Пользователи смогут получать советы от ИИ по новым задачам, как сообщает Windows Latest. Пока неизвестно, когда и в каком объеме Microsoft выпустит обновление для приложения «Часы» в Windows 11.