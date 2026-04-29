Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Майское обновление Windows 11 добавит функции ИИ в приложение «Часы»
Обновление превратит приложение «Часы» в центр повышения производительности с поддержкой искусственного интеллекта.

Крупное обновление Windows 11, запланированное на май, призвано повысить стабильность и производительность операционной системы Microsoft после массовой критики со стороны пользователей. Согласно сообщениям, основное внимание будет уделено ключевым компонентам Windows, таким как Проводник, панель задач и буфер обмена.
Изображение: windowslatest.comБудущие обновления могут быть больше сосредоточены на улучшении приложений, как показывает анализ текущих предварительных версий Windows 11 для разработчиков. Например, Windows Latest обнаружил и протестировал комплексное обновление для приложения «Часы».

В частности, это обновление включает интеграцию новой версии «Сеансов фокусировки». Эта функция приложения «Часы» призвана помочь пользователям сосредоточиться на работе и избежать отвлекающих факторов.

Новое приложение «Часы» будет использовать возможности ИИ, работающие на базе процессоров ИИ (NPU) в новых ПК с Windows. Специальная страница NPU, обнаруженная исследователями в его тестовой версии, в настоящее время, по-видимому, предназначена исключительно для исправления ошибок.

Однако в будущем приложение «Часы» может стать своего рода центром повышения производительности на основе ИИ в Windows 11. Помимо планировщика задач Microsoft To Do, должна быть возможность интеграции сторонних приложений, таких как Canvas или Moodle. Поддержка NPU предназначена для обеспечения анализа с помощью ИИ непосредственно на устройстве.

По данным Windows Latest, многие потенциальные новые функции в тестовой версии Windows 11 пока являются временными, поскольку функция «Фокус» для приложения «Часы» находится на ранней стадии разработки. Microsoft, похоже, делает большой акцент на закругленных углах и больших экранах в дизайне.

Кроме того, планируется расширение параметров настроек. Пользователи смогут получать советы от ИИ по новым задачам, как сообщает Windows Latest. Пока неизвестно, когда и в каком объеме Microsoft выпустит обновление для приложения «Часы» в Windows 11.

#microsoft #искусственный интеллект #windows 11 #часы #приложение
Источник: windowslatest.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

