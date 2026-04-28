Исследователи изучили, как изменились онлайн-тексты с момента появления ChatGPT в 2022 году.

В своем исследовании ученые изучили влияние текстов, созданных с помощью ИИ, на интернет в целом. Их отправной точкой стала так называемая «теория мертвого интернета» (Dead Internet Theory), то есть предположение, что тексты, созданные с помощью ИИ, способствуют снижению стилистического разнообразия и фактической точности. С этой целью они проанализировали репрезентативную выборку новых веб-сайтов. Исследователи пришли к выводу, что доля новых сайтов, созданных с помощью ИИ, к лету 2025 года выросла примерно до 35 процентов — всего через два с половиной года после появления ChatGPT. Изображение: нейросеть freepik

Команда использовала Интернет-архив для получения образца веб-контента в период с августа 2022 года по май 2025 года. Для определения того, какие тексты были сгенерированы ИИ, они использовали инструмент обнаружения ИИ Pangram. Этот инструмент классифицирует тексты как, вероятно, «полностью сгенерированные ИИ», «с помощью ИИ» или «написанные человеком». Доля веб-сайтов, «полностью сгенерированных ИИ», составляла чуть менее 18 процентов в мае 2025 года, и эта тенденция растет.

После десятилетий, в течение которых интернет формировался людьми, значительная его часть всего за три года теперь создается ИИ. Ученые также обнаружили, что ИИ привел к «позитивному сдвигу». Это означает, что текст в интернете стал более стерильным и искусственно жизнерадостным. Гипотеза о снижении правдивости не подтвердилась — статистически говоря, ложных фактов не стало больше, чем раньше. Однако вполне возможно, что ИИ увеличивает количество непроверяемых утверждений, то есть тех, которые нельзя проверить с помощью существующих инструментов и инфраструктуры проверки фактов.