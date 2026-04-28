kosmos_news
OpenAI работает над собственным смартфоном с упором на ИИ-агентов
Смартфон может оказать значительное влияние на рынок: теперь акцент делается не на приложениях, а на агентах искусственного интеллекта.

Согласно сообщениям СМИ, OpenAI работает над собственным смартфоном на основе агентов искусственного интеллекта. Пользователи смогут взаимодействовать напрямую с ИИ-агентами, которые будут самостоятельно выполнять такие задачи, как написание сообщений, управление электронной почтой, заказ такси, бронирование столиков в ресторанах или проведение исследований.
Изображение: 9to5google.comQualcomm и MediaTek сотрудничают в разработке собственного процессора, а производство будет осуществляться компанией Luxshare, которая также занимается сборкой устройств Apple. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо. Он считает, что агенты ИИ «переосмыслят» смартфон.

Устройство OpenAI призвано постоянно фиксировать местоположение, действия, коммуникации и контекст ситуации пользователей, чтобы предоставлять эту информацию в качестве входных данных для агентов ИИ. Именно это видение генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон отстаивал в течение нескольких месяцев: агенты искусственного интеллекта должны заменить мобильную операционную систему и приложения в качестве основного уровня взаимодействия. Акции Qualcomm выросли на 13 процентов после публикации этой новости.

Куо прогнозирует, что если устройство окажется успешным, ежегодные поставки достигнут 300-400 миллионов единиц — цифра, которая превзойдет объем продаж iPhone от Apple и поставит устройство в прямую конкуренцию с Samsung и Apple, на долю которых приходится около 40 процентов мирового рынка смартфонов.

Для сравнения: Apple ежегодно поставляет около 230 миллионов iPhone, а Samsung — около 220 миллионов смартфонов Galaxy. Достижение таких показателей продаж новым участником рынка будет беспрецедентным в эпоху смартфонов. По данным 9to5Google, разработка устройства будет завершена к концу этого года или началу 2027 года; начало серийного производства ожидается не раньше 2028 года.

#смартфон #искусственный интеллект #openai #приложения
Источник: 9to5google.com
