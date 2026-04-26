kosmos_news
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что российские авиационные агрегаты производятся без участия третьих стран и уже догнали уровень Boeing и Airbus.

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о текущем производстве турбореактивных двигателей в России. Он подчеркнул, что отечественные заводы наладили производство сложных агрегатов без участия третьих стран. Полный цикл производства изделий позволил выйти на уровень таких гигантов в отрасли, как Boeing. Отечественные двигатели необходимы для российских самолетов МС-21, Superjet (ПД-14 и ПД-8 соответственно) и других лайнеров.
Фото: ОДК/t.me/uecrus_official/2646Благодаря сохранению и использованию советской промышленной базы, удалось в кратчайшие сроки наладить производство силовых установок по полному циклу. По словам Ковальчука, в настоящее время такой технологической базой обладают всего четыре страны: Россия, США, Великобритания и Франция. Сообщается, что Россия сама полностью производит двигатели, тогда как Boeing или Airbus сотрудничают с десятками стран.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что особую роль в развитии отрасли играет научно-промышленный кластер Рыбинска, в частности завода ОДК «Сатурн», на котором специалисты занимаются разработкой высоких технологий.

Ученый заметил, что в России действует программа импортозамещения — и на данном этапе она практически подходит к заключительному этапу. Эта стратегия реализуется благодаря решению президента Владимира Путина, напомнил Ковальчук. В России формируется единая научно-техническая политика, участие в которой принимают как НИИ, так и технологические гиганты. Россия производит больше двигателей, чем весь мир, благодаря научно-технической базе, которая была создана еще в СССР, заключил глава Курчатовского института.

#россия #авиация #производство #импортозамещение #boeing #ссср #airbus #турбореактивные двигатели
Источник: iz.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
3
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
5
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
8
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
3
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
2
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
4
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
20
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

serascer
18:36
Это вы сейчас сравнили ПИЛОТИРУЕМЫЕ запуски и одноразовые ракеты?
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
serascer
18:29
Ох чую поколение дураков вырастет. Зачем им думать, когда есть ИИ?
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Майню в долгосрок
18:27
На поплачь и позавидуй моей берлоге.
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
Майню в долгосрок
18:23
Если бы в моё время не было домашних заданий то меня не выперли бы из школы со справкой.
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Olzhas Noe
18:21
У меня asrock x570 taichi год отработала и сдохла, разочарование полнейшее, ничего не разгонял, ничего не менял в один момент просто умерла. На некоторых форумах такое уже происходило. Нет доверия.
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
Владимир
18:03
Что показывать? Импеллеры вместо винтов, то же самое получишь. И не говори, что винты снаружи.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Владимир
18:00
Лучше и проще схемы квадракоптера ничего нет. Только тягой винтов управляется. Никаких лишних аппаратов перекоса и иных механических схем нет.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Шериф
17:54
Это как половина Апшеронска, да свинина?
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Мегавольт
17:50
а как же байки из склепа?
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
Шериф
17:46
свининорейховец, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter