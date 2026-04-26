Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что российские авиационные агрегаты производятся без участия третьих стран и уже догнали уровень Boeing и Airbus.

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о текущем производстве турбореактивных двигателей в России. Он подчеркнул, что отечественные заводы наладили производство сложных агрегатов без участия третьих стран. Полный цикл производства изделий позволил выйти на уровень таких гигантов в отрасли, как Boeing. Отечественные двигатели необходимы для российских самолетов МС-21, Superjet (ПД-14 и ПД-8 соответственно) и других лайнеров.

Фото: ОДК/t.me/uecrus_official/2646Благодаря сохранению и использованию советской промышленной базы, удалось в кратчайшие сроки наладить производство силовых установок по полному циклу. По словам Ковальчука, в настоящее время такой технологической базой обладают всего четыре страны: Россия, США, Великобритания и Франция. Сообщается, что Россия сама полностью производит двигатели, тогда как Boeing или Airbus сотрудничают с десятками стран.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что особую роль в развитии отрасли играет научно-промышленный кластер Рыбинска, в частности завода ОДК «Сатурн», на котором специалисты занимаются разработкой высоких технологий.

Ученый заметил, что в России действует программа импортозамещения — и на данном этапе она практически подходит к заключительному этапу. Эта стратегия реализуется благодаря решению президента Владимира Путина, напомнил Ковальчук. В России формируется единая научно-техническая политика, участие в которой принимают как НИИ, так и технологические гиганты. Россия производит больше двигателей, чем весь мир, благодаря научно-технической базе, которая была создана еще в СССР, заключил глава Курчатовского института.