ФИФА специально создала платформу для перепродажи билетов и взимает по 15% комиссии с покупателя и продавца.

В начале апреля ФИФА (FIFA) запустила платформу перепродажи билетов на Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Владельцы билетов могут сами устанавливать стоимость — на сайте нет ограничений на ценообразование. Из-за этого спекулянты начали выставлять чрезмерно завышенные цены на билеты. Иногда стоимость одного билета достигает миллионов долларов, следует из данных Espn.

На платформе билеты на финал ЧМ-2026 предлагаются почти за $2,3 млн за штуку — по крайней мере, на сайте можно обнаружить не менее четырех таких лотов. При этом, билет за $2 299 998,85 дает пропуск болельщику на первый ярус, то есть нижний уровень трибун, который находится ближе всего к игровому полю.

ФИФА не препятствует (пока) выставлению таких цен, поскольку имеет свою выгоду: предположительно, трибуны будут заполнены, к тому же организация получает по 15% со сделки от покупателя и от продавца.

23 апреля самые дешевые билеты на финал ЧМ на платформе по перепродаже стоили $10 923,85 за четыре места на втором ярусе за воротами. Процесс покупки прост, необходимо всего лишь пройти несложный процесс регистрации на сайте. Сессия выбора билетов длится 10 минут.

В январе ФИФА объявила о более 500 миллионов заявок на билеты на чемпионат мира. Возможно, очень многие предприимчивые люди изначально планировали потом их перепродать за более высокую цену. Примечательно, что к 22 апреля, то есть за полтора месяца до начала турнира, абсолютно все билеты ни один из матчей ещё не распроданы.