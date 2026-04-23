Космический телескоп полностью собран и прошел ключевые этапы интеграции; запуск запланирован не позднее мая 2027 года, но может состояться уже осенью 2026 года.

NASA (НАСА) завершило строительство телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Roman Space Telescope, RST): запуск может состояться уже в 2026 году.

Источник: NASA/JPL/CaltechНАСА планирует запустить его с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Затем обсерватория выйдет на орбиту вокруг точки Лагранжа, примерно в 1,5 миллионах километров от Земли. Обсерватория не предназначена для замены космического телескопа «Хаббл», а скорее нужна для крупномасштабных обзоров неба. Хотя диаметр её главного зеркала составляет 2,4 метра, как и у «Хаббла», этот широкоугольный инструмент захватывает участок неба, по меньшей мере в 100 раз больший, чем у «Хаббла».

Ожидается, что за пять лет основной миссии будет сгенерировано в общей сложности около 20 000 терабайт данных, в среднем около 11 терабайт в день. Обсерватория уже прошла обширные предварительные испытания в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде, включая воздействие экстремального шума, вибрации и колебаний температуры.

Ключевые научные цели включают исследования темной материи и темной энергии, а также крупномасштабное картирование галактик и космической эволюции. RST предназначен для сканирования миллиардов галактик и использования многократных наблюдений за небом для выявления изменений в течение дней или лет.

Поиск экзопланет также является одной из основных задач. Используя микролинзирование, RST может обнаруживать планеты на дальних окраинах других планетных систем; по данным НАСА, он даже может обнаруживать миры, похожие на большинство планет нашей Солнечной системы, за исключением Меркурия. Кроме того, на борту находится экспериментальный коронограф, который подавляет свет звезд для проверки прямых наблюдений экзопланет и пылевых дисков.

НАСА предполагает, что около 20 петабайт данных из основной миссии будут доступны для публичного доступа. Такая открытость повышает научную ценность, но также требует мощных систем для хранения, обработки и анализа. После завершения последних работ обсерватория должна быть перевезена в Космический центр имени Кеннеди во Флориде летом 2026 года, где начнутся заключительные приготовления к запуску.