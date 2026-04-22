kosmos_news
В Китае Smart представила прототип электрической версии культового городского автомобиля Fortwo
Опытный образец, вероятно, призван продемонстрировать, как может выглядеть сверхкомпактная модель для городских поездок.

В настоящее время ведущие производители автомобилей собирается в Пекине на выставке Auto China. Лидеры отрасли со всего мира демонстрируют там свои инновации. Среди них был замечен — новый Smart (его обозначили как Concept #2), компактный двухместный автомобиль. Это всего лишь прототип, но концепт показывает, как будет выглядеть полностью электрический преемник популярного Fortwo.
Генеральный директор Smart Вольфганг Уфер. Фото SmartДизайн нового концепт-кара разработан командой дизайнеров Mercedes-Benz. Они явно приложили немало усилий, чтобы создать автомобиль для активного образа жизни, который выделяется своими большими размерами и эффектной двухцветной бело-золотой окраской. Поэтому новый автомобиль, вероятно, не для тех, кто предпочитает более сдержанный дизайн. В остальном дизайн визуально очень похож на нынешний Smart Fortwo.

При длине 2,79 м новый прототип Smart, как и его предшественники, идеально подходит для европейских городов, поскольку он легко помещается даже на самых маленьких парковочных местах. Также утверждается, что автомобиль имеет чрезвычайно малый радиус разворота всего 9,95 м. Классический Smart, однако, немного короче — 2,5 м.

Технически новый Smart построен на платформе Electric Compact Architecture (ECA). Эта платформа позволяет расположить колеса по внешним углам, максимально увеличивая внутреннее пространство. Новый Smart будет оснащен батареей с возможностью быстрой зарядки, способной зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 20 минут. Ожидается, что запас хода достигнет 300 км.

В октябре 2026 года производитель планирует представить первую серийную модель нового Smart на Парижском автосалоне. Автомобиль также будет поддерживать двунаправленную зарядку.

Smart City-Coupé, первый автомобиль в линейке Smart, был выпущен в 1998 году и имел большой успех. В 2004 году он был переименован в Fortwo. Однако первоначальные идеи дизайна для Fortwo восходят к началу 1990-х годов. Двухместный автомобиль был доступен с двигателем внутреннего сгорания до 2018 года; с тех пор бренд неуклонно трансформируется в производителя электромобилей.

#китай #электромобиль #автомобиль #smart
Источник: autoevolution.com
