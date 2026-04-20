Это дополнительное свидетельство использования письменности в быту в средневековой Руси.

Исследователи из Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили маркировки на обуви, датируемой XII-XV веками. Специалисты изучали кожаные изделия, найденные во время раскопок в Старой Руссе. Открытие предполагает, что жители средневековой Руси помечали свою обувь буквами. Изображение: нейросеть qwenСообщается, что на трех фрагментах мягких выворотных туфель, которые датируются второй половиной XII века, вырезаны буквы «NO», «П» и «КН». По словам авторов исследования, предположительно в то время была традиция маркировки обуви — вероятно, именно в Старой Руссе. В то время туфли изготавливались из кожи, у них не было каблуков. Обувь была очень функциональна, плотно облегала стопу и фиксировалась на ноге специальным ремешком. Владельцы обуви использовали определенные знаки для обозначения, судя по всему, владельца изделий.

Примечательно, что именно в этом поселении ранее было обнаружено подавляющее большинство берестяных грамот (38 из 58) второй половиной XII века. Ученые делают вывод, что маркированные туфли являются еще одним доказательством активного использования письменности в быту в средневековье на Руси.

Кроме того, исследователи проанализировали 24 подошвы обуви XVII-XIX веков из Старой Руссы. На них также были обнаружены маркировки (клейма), преимущественно на женских моделях. Также ученые отнесли к отдельной категории подошвы с оттисками круглых штампов. Точное предназначение этих специальных условных обозначений пока остается загадкой. Считается, что маркировки нужны для предоставления полной информации об изделии (производитель, материал, размер и пр.).