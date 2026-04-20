Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Новгородской области учёные обнаружили маркировки на обуви XII века
Это дополнительное свидетельство использования письменности в быту в средневековой Руси.

Исследователи из Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили маркировки на обуви, датируемой XII-XV веками. Специалисты изучали кожаные изделия, найденные во время раскопок в Старой Руссе. Открытие предполагает, что жители средневековой Руси помечали свою обувь буквами.Изображение: нейросеть qwenСообщается, что на трех фрагментах мягких выворотных туфель, которые датируются второй половиной XII века, вырезаны буквы «NO», «П» и «КН». По словам авторов исследования, предположительно в то время была традиция маркировки обуви — вероятно, именно в Старой Руссе. В то время туфли изготавливались из кожи, у них не было каблуков. Обувь была очень функциональна, плотно облегала стопу и фиксировалась на ноге специальным ремешком. Владельцы обуви использовали определенные знаки для обозначения, судя по всему, владельца изделий.

Примечательно, что именно в этом поселении ранее было обнаружено подавляющее большинство берестяных грамот (38 из 58) второй половиной XII века. Ученые делают вывод, что маркированные туфли являются еще одним доказательством активного использования письменности в быту в средневековье на Руси.

Кроме того, исследователи проанализировали 24 подошвы обуви XVII-XIX веков из Старой Руссы. На них также были обнаружены маркировки (клейма), преимущественно на женских моделях. Также ученые отнесли к отдельной категории подошвы с оттисками круглых штампов. Точное предназначение этих специальных условных обозначений пока остается загадкой. Считается, что маркировки нужны для предоставления полной информации об изделии (производитель, материал, размер и пр.).

#россия #история #археология #русь
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

