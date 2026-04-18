Первые испытания скафандра непосредственно в космосе запланированы на 2027 год.

На этой неделе компания Axiom Space объявила, что ее скафандр, который будет использоваться астронавтами на поверхности Луны и во время выходов в открытый космос, пройдет испытания в следующем году. Пока неизвестно, где именно будут проходить испытания — на высокой околоземной орбите во время миссии Artemis III («Артемида 3») или на МКС. Но представители Axiom Space заявляют, что они готовы к испытаниям, независимо от решения НАСА. Сообщается, что скафандр в конечном итоге необходимо будет протестировать в обеих средах.

«С точки зрения производства, мы создаём первый квалификационный скафандр», — сказал Майкл Лопес-Алегрия из компании Axiom Space в интервью изданию Payload.

Единственное различие между версиями скафандра для космической станции и лунной версией — это ботинки, сказал Лопес-Алегрия. Ботинки лунного скафандра имеют толстую защиту (изоляцию) на подошвах, позволяющую астронавтам ходить по очень холодной поверхности Луны. Ботинки скафандра для станции включают в себя элементы, которые могут вставляться в пазы на МКС, чтобы помочь астронавтам маневрировать во время выходов в открытый космос. Между тем на днях свой лётный костюм для миссий на частной космической станции Haven-1 представила другая американская компания — Vast.

Axiom Space сотрудничает с Prada над дизайном скафандра и с Oakley над солнцезащитным козырьком. Она также сотрудничает с Gu Energy Labs, компанией по производству так называемых энергетических гелей (концентрированное спортивное питание), чтобы астронавты в скафандрах могли подкрепиться во время длительных миссий.