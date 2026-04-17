Компания LG давно ушла с рынка смартфонов, однако теперь стало известно о никогда не выпускавшемся устройстве.

Южнокорейский производитель электроники LG сегодня известен в основном своими телевизорами, мониторами и бытовой техникой. Однако на протяжении нескольких десятилетий компания также пыталась выйти на рынок смартфонов, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Samsung и Apple. Эта попытка прекратилась в 2021 году, когда LG объявила о своем уходе с рынка из-за огромной конкуренции и намерении сосредоточиться на других электронных продуктах.

Изображение: youtube.com/Marques BrownleeЗа эти годы LG придумала несколько уникальных идей для смартфонов, которые выделялись на фоне традиционного дизайна. Одна концепция так и не была реализована. Незадолго до ухода с рынка LG, как сообщалось, работала над смартфоном с выдвижным и сворачиваемым дисплеем. Но никто никогда не видел этого устройства. Но теперь ютубер Маркес Браунли (Marques Brownlee) получил в своё распоряжение такое устройство и смог его тщательно протестировать.

В обычном состоянии «LG Rollable» выглядит как нормальный смартфон со скругленными краями дисплея. Проведение пальцем по экрану активирует механизмы внутри устройства. После этого экран расширяется с исходных 6,7 дюймов до 7,4 дюймов.

Выдвижной дисплей может также использоваться в стандартном режиме для отображения сообщений или для лучшего управления камерой в режиме селфи. LG, по-видимому, внедрила несколько программных решений, чтобы сделать пользовательский опыт максимально удобным. Однако этого оказалось недостаточным для выхода на рынок.

По словам Браунли, у конструкции также есть несколько недостатков. По сравнению со складными смартфонами, у устройства LG нет большой складки на дисплее, но выдвижная часть заметно отличается от остальной. Кроме того, мелкие предметы и ткань могут легко зацепиться, когда устройство сложено.