За неполный месяц треть машин приобрели компании и частные лица из столицы и Подмосковья, а в Сибири автомобилем стоимостью от 2,7 млн рублей заинтересовались всего четыре покупателя.

В 2022 году почти все иностранные автопроизводители покинули Россию – остались главным образом китайские. Поэтому российский автопром получил новый импульс развития и в рамках стратегии импортозамещения наладил производство отечественных машин. В середине марта в стране начались продажи автомобилей «Москвич». Новый модельный ряд «М» представлен двумя машинами M70 и M90. О спросе на продукцию отечественного автопрома в своем Telegram-канале обратил внимание сооснователь агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Фото: t.me/sergtselikovНовые «Москвичи» линейки «М» представлены в 60 дилерских центрах по всей стране. Кроссоверы оснащаются двумя двигателями 1,5 л и 2,0 л в сочетании с семиступенчатой механической коробкой передач или классическим девятиступенчатым автоматом.

Это один из наиболее ожидаемых российских автомобилей последних лет, призванный стать самым современным в линейке и конкурировать на внутреннем рынке с привлекательно оформленными и богато оснащенными конкурентами из Китая.

Переднеприводный M70 доступен в двух комплектациях: ДРАЙВ и УЛЬТРА. Стоимость составляет 2 689 000 рублей и 3 209 000 рублей соответственно. Полноприводная модель M90 поступила на российский рынок в комплектации УЛЬТИМЕЙТ. За эту модель высокого класса дилеры просят от 3 855 000 рублей.

Сергей Целиков отметил, что за неполный месяц после старта продаж было зарегистрировано 182 машины модельного ряда. Как и ожидалось, большим спросом пользуется среднеразмерный пятиместный городской кроссовер M70 — к 12 апрелю был продан 101 экземпляр. Примечательно, что чуть более половины машин приобрели юридические лица.

Интересна география продаж новинок. «Москвич», естественно, заинтересовал жителей столицы. В Москве и области было зарегистрировано более трети машин (58 единиц). Новой линейкой заинтересовались лишь четыре покупателя из Сибири, а вот на Дальнем Востоке, что не удивительно с учетом экспансии китайского автопрома, не было зарегистрировано ни одной модели серии «М».