kosmos_news
Исследовательское судно-ледокол Polarstern обнаружило новый остров в Антарктике
Даже современные технологии, в том числе спутниковое наблюдение, ранее не смогли обнаружить сравнительно небольшой островок в море Уэдделла.

Международная исследовательская экспедиция на борту немецкого ледокола «Поларштерн» (Polarstern) наткнулась на новый остров. Объект, обозначенный на картах как «неизведанная навигационная опасность», оказался настоящим участком земли. Ранее он ошибочно был принят за загрязнённый айсберг в северо-западной части моря Уэдделла, одном из ключевых районов глобальных океанических течений.
Изображение: нейросеть freepikИсследовательская группа из 93 человек проводила измерения, связанные с оттоком воды и льда из ледника Ларсен. Когда погода вынудила их искать убежище в районе острова Жойнвиль, на горизонте появился объект, который на первый взгляд выглядел как еще одна, слегка загрязненная ледяная масса.

Однако геофизик Саймон Дрейтер заметил нечто необычное. В батиметрических данных — подводных картах местности, созданных с помощью гидролокатора, лидара и других инструментов, — была лишь расплывчатая пометка об «опасной зоне» в этом месте. И больше никаких подробностей.

Дрейтер посмотрел в иллюминатор: «загрязненная» масса камней выглядела подозрительно стабильной. Команда изменила курс. Чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что это не лед, а скала. Измерения показывают, что длина обнаруженного участка суши составляет приблизительно 130 метров, что делает остров немного длиннее самого судна «Поларштерн» (118 метров), ширина — около 50 метров, высота над уровнем моря — около 16 метров, а площадь — приблизительно 6200 квадратных метров. То есть остров примерно размером с небольшой магазин. Тем не менее этого размера достаточно, чтобы представлять реальную опасность для судов, особенно в регионе с плохой видимостью.

Остров исследовали с помощью современных высокотехнологичных инструментов: многолучевого гидролокатора и дронов. «Поларштерн» обошел остров с безопасного расстояния в 150 метров, составляя карту морского дна и береговой линии. Это первое полное и официальное обследование этого места. Данные теперь будут загружены в международные базы, включая IBCSO – глобальную батиметрическую карту Южного океана.

У острова пока нет названия. Команда Polarstern должна пройти формальную процедуру сообщения об открытии. Только после этого его точные координаты будут добавлены на официальные карты.

#технологии #наука #земля #остров #антарктика #география #polarstern
Источник: awi.de
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

