kosmos_news
Россия и США планируют продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС «Заря» до 2032 года
Таким образом, старейший элемент станции проработает в космосе более 30 лет.

Россия и США рассматривают возможность эксплуатацию старейшего модуля Международной космической станции, функционально-грузового блока «Заря» (ФГБ), до конца 2032 года. Отсоединение ФГБ предполагает технически сложный процесс по расстыковке и демонтажу оборудования. Об этом сообщил гендиректор Центра им. Хруничева Денис Денискин.

Изображение: нейросеть freepik

С момента запуска первого модуля, названного «Заря», в 1998 году станция превратилась в многомодульный исследовательский комплекс. В настоящее время МКС находится в ведении пяти агентств: Роскосмос (Россия), НАСА (США), ЕКА (Европа), JAXA (Япония) и CSA (Канада).

20 ноября 1998 года российская ракета-носитель «Протон-К» вывела на низкую околоземную орбиту первый модуль Международной космической станции (МКС) под названием «Заря». Он был разработан компанией Boeing и построен Государственным научно-исследовательским и производственным центром имени Хруничева. В последующие годы орбитальная станция была расширена за счет дополнительных компонентов, которые должны были служить средой обитания для космонавтов и проводить научные исследования.

В данный момент, по словам Денискина, планируется также продлить сроки эксплуатации запущенного в 2000 году модуля «Звезда». Это основной жилой и функциональный модуль российского сегмента станции. Инженеры регулярно проводят работы по исследованию состояния корпусов, двигателей, систем терморегулирования и электроснабжения. В настоящее время срок службы МКС подходит к концу. Сведение станции с орбиты запланировано на 2030 год.

Ее орбита будет постепенно снижаться с высоты примерно 400 км, и в конечном итоге станция упадет в Тихий океан. В настоящее время НАСА не планирует создание строго национальной орбитальной станции и оставляет эту возможность для частных компаний. Россия, в свою очередь, планирует передислоцироваться на свой суверенный форпост — российскую орбитальную сервисную станцию (РОС). Запуск первого модуля ожидается в 2028 году.

#россия #сша #космос #наса #мкс #роскосмос #модуль #заря
Источник: rbc.ru
