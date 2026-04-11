Вслед за iOS 26.4.1, компания выпустила macOS 26.4.1

Apple выпустила macOS 26.4.1, исправляя проблему с Wi-Fi на MacBook Air с процессорами M5 и MacBook Pro с M5 Pro или M5 Max. Ранее устройства не могли подключиться к некоторым корпоративным сетям при включенных фильтрах контента. Обновление было выпущено 9 апреля и последовало за выпуском iOS 26.4.1 и iPadOS 26.4.1. По словам Apple, обновление не содержит исправлений ошибок, связанных с безопасностью – с официальными идентификаторами CVE.

В этом обновлении Apple устраняет проблему подключения к сетям Wi-Fi 802.1X — стандарту, используемому в основном в бизнесе для подключения устройств к корпоративной сети. По причинам, которые остаются неясными, новые MacBook с процессором M5 не могли подключаться к таким сетям, когда работали системные фильтры контента. Эти фильтры контролируют трафик данных и в основном используются в корпоративной среде. В официальном описании обновления Apple упоминает только общие исправления ошибок. Подробности о проблеме с Wi-Fi доступны только в информации для корпоративных клиентов.

Серьезные проблемы синхронизации iCloud, возникшие в iOS 26.4 и iPadOS 26.4, не затронули macOS. На этих мобильных операционных системах iPhone и iPad не могли корректно синхронизироваться с центрами обработки данных Apple, что повлияло как на сторонние приложения, так и на программы Apple. iOS 26.4.1 и iPadOS 26.4.1 также автоматически активируют режим «Украденное устройство» для корпоративных клиентов, использующих MDM — систему централизованного управления устройствами в компаниях.

Этот режим обеспечивает лучшую защиту от воров, обладающих PIN-кодом устройства. Apple уже включила эту защиту по умолчанию для частных пользователей в iOS 26.4 и iPadOS 26.4. Apple уже работает над macOS 26.5, iPadOS 26.5 и iOS 26.5. Доступны бета-версии для разработчиков и публичные бета-версии. Эти обновления в основном сосредоточены на технических улучшениях.