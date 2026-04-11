Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple выпустила обновление macOS 26.4.1 для исправления проблем с подключением Wi-Fi в ноутбуках
Вслед за iOS 26.4.1, компания выпустила macOS 26.4.1

Apple выпустила macOS 26.4.1, исправляя проблему с Wi-Fi на MacBook Air с процессорами M5 и MacBook Pro с M5 Pro или M5 Max. Ранее устройства не могли подключиться к некоторым корпоративным сетям при включенных фильтрах контента. Обновление было выпущено 9 апреля и последовало за выпуском iOS 26.4.1 и iPadOS 26.4.1. По словам Apple, обновление не содержит исправлений ошибок, связанных с безопасностью – с официальными идентификаторами CVE.
Изображение: нейросеть freepik

В этом обновлении Apple устраняет проблему подключения к сетям Wi-Fi 802.1X — стандарту, используемому в основном в бизнесе для подключения устройств к корпоративной сети. По причинам, которые остаются неясными, новые MacBook с процессором M5 не могли подключаться к таким сетям, когда работали системные фильтры контента. Эти фильтры контролируют трафик данных и в основном используются в корпоративной среде. В официальном описании обновления Apple упоминает только общие исправления ошибок. Подробности о проблеме с Wi-Fi доступны только в информации для корпоративных клиентов.

Серьезные проблемы синхронизации iCloud, возникшие в iOS 26.4 и iPadOS 26.4, не затронули macOS. На этих мобильных операционных системах iPhone и iPad не могли корректно синхронизироваться с центрами обработки данных Apple, что повлияло как на сторонние приложения, так и на программы Apple. iOS 26.4.1 и iPadOS 26.4.1 также автоматически активируют режим «Украденное устройство» для корпоративных клиентов, использующих MDM — систему централизованного управления устройствами в компаниях.

Этот режим обеспечивает лучшую защиту от воров, обладающих PIN-кодом устройства. Apple уже включила эту защиту по умолчанию для частных пользователей в iOS 26.4 и iPadOS 26.4. Apple уже работает над macOS 26.5, iPadOS 26.5 и iOS 26.5. Доступны бета-версии для разработчиков и публичные бета-версии. Эти обновления в основном сосредоточены на технических улучшениях.

#apple #обновление #macbook #wi-fi #macos 26
Источник: support.apple.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
1
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Последняя версия драйверов принесла возможность поиграть в Crimson Desert на видеокартах Intel
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
1
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
8
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
338
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
8
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
23
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

Bernigan
02:19
Тоже Реквием скачал, нормально, есть 60 фпс на ультра с ДЛСС качество, от 40 с трассировкой лучей на последнем скрине, в общем отлично всё, можно спокойно ждать 6000 серию
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
02:00
Прикол.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
linux4ever
01:43
Вот предыдущий телефон. Как-нибудь тебе дом-трубу отшатаю. А то спрятался там за шаумяном.
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
userdel
01:39
Это игра со сталкером не имеет ничего общего
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
linux4ever
00:35
Когда свой ZTE на помойку отнесешь?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
zik3ak
00:29
Учитывая качество сталкера2, пусть себе оставят.
Анонс новой игры Metro может состояться на следующей неделе
Egorka
00:28
Непонятна уверенность в том, что россиский кордиант экологичнее того же гудиера
До трети дешевых шин может исчезнуть с российского рынка из-за наличия в них канцерогенов
Egorka
00:23
А можно огласить список этих 39 стран?
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Bernigan
23:31
Если на любых настройках то вроде тянет https://www.youtube.com/watch?v=INDL18vol8c
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
randomXP
23:23
Дополни, я не против))
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter