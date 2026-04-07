Стоимость российской нефти марки Urals в начале месяца достигла 116,05 доллара за баррель.

Благодаря росту цен на нефть, Россия может увеличить свои бюджетные доходы на 71,8 миллиарда долларов в этом году, согласно прогнозам, представленным экспертами Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Как сообщают СМИ, цена на нефть марки Brent выросла до более чем $111 за баррель; это почти на $40 больше, чем до начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Российский бюджет, в значительной степени основанный на продажах нефти и газа, предполагает цену в $59 за баррель, напоминают РИА Новости.

Сообщается, что «Россия — крупнейший бенефициар» текущих событий в ближневосточном регионе. Такого мнения придерживается глава ВТП Маттиас Шепп. По его мнению, в результате конфликта Москва может столкнуться с «неожиданным притоком денег исторического масштаба». Напомним, Российско-германская внешнеторговая палата, насчитывающая около 750 членов, позиционирует себя как крупнейшая внешнеэкономическая ассоциация в России.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) неоднократно заявлял, что страны НАТО должны вступить в процесс по разблокировке Ормузского пролива. Иран блокирует движение в этом проливе, имеющем решающее значение для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, уже около месяца.

Между тем цена российской нефти марки Urals при отгрузке в балтийском порту Приморск 2 апреля составляла $116,05 за баррель, сообщает Bloomberg. Это максимальный показатель с 2013 года, когда цены достигали $113-115 за баррель.