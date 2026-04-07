Использование старого оборудования экономит время и деньги, устройства сертифицированы и не нуждаются в обширном тестировании.

В рамках миссии «Артемида II» (Artemis II) люди впервые за более чем 50 лет отправились к Луне. Однако всего через несколько часов после успешного запуска возникла первая проблема: неисправность туалетной системы на борту капсулы «Орион». Экипаж смог решить эту проблему самостоятельно. Однако вскоре возникла еще одна проблема, и астронавтам пришлось обратиться за помощью к своим коллегам на Земле. Как сообщает издание Standard, речь шла о коммуникации через Outlook.

Командир Рид Уайзман сообщил, что, несмотря на то, что на его личном компьютере были установлены две версии Outlook, ни одна из них не работала. Астронавты используют такие устройства для чтения электронной почты и связи с Землей. Они также служат для получения данных миссии.

Эти гаджеты, используемые в лунной миссии, не являются высокотехнологичным оборудованием, а представляют собой сравнительно очень старые устройства. В частности, НАСА (NASA) использует планшеты на Windows, которые уже применялись в миссиях на МКС, как объяснил эксперт НАСА по безопасности Джейсон Хатт.

Использование такого старого оборудования экономит время и деньги. Устройства уже сертифицированы и, следовательно, не нуждаются в обширном тестировании. Соответственно, они обещают высокий уровень безопасности и надежности, что не обязательно гарантируется новыми устройствами.

Еще одна причина, по которой НАСА оснастило экипаж миссии «Артемида II» старыми планшетами на Windows вместо нового оборудования, — это длительный период подготовки, как сообщает Digitaltrends. Космические миссии часто планируются за годы вперед.

Однако выбор используемой технологии осуществляется относительно рано, чтобы минимизировать риски. Недостаток: программное обеспечение и устройства обычно устаревают еще до начала миссии. В космических путешествиях важно не то, является ли что-то новым, а то, гарантирована ли его работоспособность.

НАСА в конечном итоге выбирает системы, которые «проверены, доказали свою надежность», как заявил Хатт. Проблемы с Outlook на планшете Windows были решены удаленно из центра НАСА в Хьюстоне. Между тем исторический пролёт экипажа мимо Луны подошел к концу — возвращение на Землю ожидается 10 апреля.