Курчатовский институт разрабатывает установку, в основе которой — технология прямого преобразования энергии

В эпоху ускоренного развития космических технологий, продолжающихся изменений климата и растущей напряженности концепция освоения Луны приобретает стратегическое значение. Поэтому в России все чаще обсуждаются конкретные сценарии строительства лунной базы, для которой необходим комплекс для обеспечения электроэнергией инфраструктуры. Курчатовский институт уже начал разрабатывать такую установку, рассказал президент учреждения Михаил Ковальчук на научной конференции в Институте космических исследований РАН.

Первый, полностью функциональный экземпляр установки называется «Селена». Сообщается, что он будет полностью готов к испытаниям в 2032 году. Устройство для генерации энергии разрабатывается с использованием технологии прямого преобразования энергии. Данный метод обеспечивает генерацию энергии, минуя стадию механического движения (турбин/генераторов), что особенно важно при эксплуатации в условиях Луны. Энергомодуль характеризуется компактностью, надежностью и экологичностью.

Мощность энергомодуля оценивается в 5 киловатт, а срок службы должен составить не менее 10 лет. Мощности будет достаточно для питания научного оборудования, систем связи и жизнедеятельности будущих лунных баз.

Луна является удобным полигоном для испытаний технологий, в том числе таких установок как «Селена». Михаил Ковальчук заявил, что в настоящее время разрабатывается и непосредственно прототип лунной станции. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее подтвердил, что первый этап перевозки компонентов лунной АЭС начнётся в 2030‑х годах. «Селена» призвана стать одним из ключевых элементов энергоснабжения Международной лунной станции — планируемом совместном проекте России (Роскосмос) и Китая (CNSA).