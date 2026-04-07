Всех пользователей популярного приложения призвали начать пользоваться программой Google Messages

На сайте Samsung появилось официальное «Объявление о прекращении обслуживания» приложения Samsung Messages. Производитель сообщает, что встроенный в смартфоны бренда сервис будет закрыт в июле. После этой даты больше нельзя будет отправлять обычные сообщения из Samsung Messages (исключение составляют номера экстренных служб и системные контакты для экстренных случаев), а приложение исчезнет из Galaxy Store и больше не будет доступно для загрузки.

Это нововведение относится к устройствам Galaxy под управлением Android 12 и более новых версий. Более старые модели, работающие под управлением Android 11 или более ранних версий, не подпадают под действие этого решения — ожидается, что Samsung Messages продолжит работать и на них, по крайней мере, согласно текущим анонсам.

Само приложение Samsung Messages будет отображать уведомления и инструкции на экране для переключения на Google Messages. На Android 14 и более поздних версиях значок Google Messages даже автоматически переместится в док-панель на главном экране, заменив существующее приложение Samsung.

Формально решение позиционируется как «обновление опыта обмена сообщениями» и «унифицированные коммуникации на Android». На практике это означает, что Samsung больше не поддерживает собственную инфраструктуру и приложение для обмена сообщениями, а полностью полагается на Google.

В течение многих лет Google создавала собственную инфраструктуру для Rich Communication Services — преемника SMS, который добавляет такие функции, как высококачественная отправка фото- и видеосообщений, уведомления о прочтении, индикаторы набора текста, групповые чаты и сквозное шифрование. В Samsung Messages поддержка RCS сильно зависела от операторов связи и регионов, в то время как реализация Google работает «выше» операторов, через серверы Google. Переход на Google Messages фактически подтверждает, что Samsung сочла бессмысленным продолжать поддерживать собственную инфраструктуру для RCS.

В официальном заявлении Samsung подчеркивает преимущества спам-фильтра Google на основе ИИ и функций на базе Gemini — от интеллектуальных подсказок для ответов до мультимедийных возможностей. Google Messages давно поддерживает удобный обмен сообщениями на нескольких устройствах — телефоне, планшете, часах и даже настольных браузерах. Samsung пыталась сделать нечто подобное в своей экосистеме, но опять же: поддержание параллельного решения к тому, что уже предустановлено на большинстве устройств Android, теряет свои преимущества.