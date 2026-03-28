На Казанском авиационном заводе им. Горбунова обсудили поставку агрегатов, материалов и комплектующих изделий под серийный выпуск Ту-214.

В марте на Казанском авиазаводе имени Горбунова состоялась конференция поставщиков комплектующих для производимых на предприятии самолетов. На мероприятии среди прочего обсуждались детали кооперации на 2026–2027 годы по ускорению серийного производства самолета Ту-214. Особое внимание было уделено вопросу поставки отечественных комплектующих и деталей для создания машины, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

В конце февраля стало известно, что «Росавиация» выдала сертификат лётной годности усовершенствованной модели Ту-214. Эта машина оснащена системами и компонентами исключительно российского производства. После этого было запущено серийное производство самолета. Вопрос с поставкой новых комплектующих считается ключевым в контексте серийного производства машины. Ранее оборудование поставлялось западными производителями.

В 2026 году еще не сдано ни одного нового самолета. Завод в Казани хочет добиться синхронной поставки агрегатов и систем для серийного производства. На предприятии постепенно сокращают технологические процессы внутри производственного цеха. Например, в прошлом на процесс соединения крыла с фюзеляжем уходило два месяца, теперь — две недели. При этом, готовая к полетам машина может покинуть цех только при установке всех компонентов.

На конференции поставщиков сообщили, что в долгосрочных планах завода по-прежнему значится выпуск 20 самолетов в год. В 2026 году с конвейера должны сойти восемь Ту-214, в 2027 году — 12 машин. Производство на первом этапе ориентировано на госзаказ (для Специального лётного отряда «Россия»). Коммерческие авиакомпании смогут заказать самолеты со следующего года. Это опять же связано с определением сроков поставок компонентов для Ту-214. Предположительно, после обеспечения полной готовности всех звеньев производственной цепи Казанский авиазавод сможет выйти на запланированный график.