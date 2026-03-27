В последние дни YouTube постоянно требовал от пользователей подтверждения того, что они люди.

В последние дни на видеоплатформе YouTube наблюдались проблемы со входом в систему. В частности, при попытке использовать сервис в веб-браузере почти каждое действие заканчивалось сообщением: «наши системы обнаружили необычный трафик с вашего компьютера». При попытке открыть главную страницу или видео пользователям приходилось подтверждать, что они люди, используя CAPTCHA (капчу) .

Изображение: нейросеть freepikПроблема возникла в последние дни и получила широкое освещение в соцсетях. Многие видели сообщение об ошибке, указывающее на «необычный сетевой трафик», и им предлагалось пройти невыполнимый тест. Вместо креативных капчей, таких как указание на светофоры или другие объекты, пользователям приходилось прибегать к «старомодному» вводу букв и символов.

После ввода текстового сообщения доступа к системе так и не было. В результате пользователи не могли просматривать видео или как-то иначе использовать YouTube. Пользователи сообщали, что у тех, кто столкнулся с ошибкой, не было общего фактора, вызывающего проблему. Отключение VPN и расширений не помогло. Первоначально считалось, что это проблема браузера — многие столкнулись с ней сразу после обновления Firefox до последней версии.

Также поступали сообщения о подобных проблемах в Google Chrome. Сообщалось, что проблемы с пользовательским интерфейсом также затрагивали видео, встроенные в веб-сайты и приложения социальных сетей.

YouTube подтвердил неисправность и уже исправил ее. Предположительно, проблема была вызвана системой обнаружения ботов, используемой сервисом, которая помечала обычный сетевой трафик как подозрительный. Пользователи мобильного приложения YouTube подобных проблем не заметили.