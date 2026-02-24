Apple второй год подряд не может противостоять Samsung на рынке смартфонов

Британская компания по исследованию рынка и консалтингу Omdia опубликовала отчет, обобщающий ситуацию на европейском рынке смартфонов в 2025 году. Возможно, наиболее интересной информацией в отчете является список самых продаваемых смартфонов – второй год подряд iPhone не является лидером.

Изображение: нейросеть freepikПо данным Omdia, самой продаваемой моделью в Европе (за исключением России) в 2025 году стал смартфон среднего класса Samsung Galaxy A56. За ним следуют iPhone 16 и Galaxy A16. В десятку лучших вошли устройства только двух производителей. В топе сразу шесть моделей от Apple и четыре от Samsung. Ни одному другому производителю не удалось вывести свой смартфон на вершину чартов продаж в прошлом году. Это существенное изменение по сравнению с 2024 годом, когда бюджетный Redmi Note 13 4G от Xiaomi входил в топ-10.

Топ-10 моделей смартфонов в 2024 и 2025 года. Источник: OmdiaДоминирование моделей среднего класса от Samsung не случайно. Omdia указывает, что у южнокорейского производителя был более сложный период в первой половине 2025 года, в основном из-за отсутствия новых устройств серии Galaxy A0x. Однако во второй половине года наблюдался явный подъем, отчасти благодаря выпуску Galaxy A16 и высоким продажам Galaxy A56, который оказался лидером продаж в Европе.

Samsung сохранила лидирующие позиции на общем рынке. В 2025 году компания отгрузила 46,6 миллиона смартфонов в европейские каналы продаж, что составляет 35% рыночной доли. Этот результат практически идентичен показателю предыдущего года, но достаточен для сохранения лидерства.

Apple заняла второе место с 36,9 миллионами проданных iPhone и рекордной долей рынка в Европе в 27%. Стоит отметить, что Apple стала единственным брендом в первой пятерке, продемонстрировавшим значительный рост по сравнению с прошлым годом. Компания зафиксировала увеличение на 6%. Omdia подчеркивает, что этот рост был обусловлен обновлением линейки устройств как частными, так и корпоративными клиентами, а также высоким интересом к моделям iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max и iPhone 16e. Последняя сыграла важную роль, заменив старые модели, снятые с производства после введения в действие правил ЕС в отношении разъема USB-C.