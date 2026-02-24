Сайт Конференция
kosmos_news
Omdia: Samsung Galaxy A56 стал самым продаваемым смартфоном в Европе в 2025 году
Apple второй год подряд не может противостоять Samsung на рынке смартфонов

Британская компания по исследованию рынка и консалтингу Omdia опубликовала отчет, обобщающий ситуацию на европейском рынке смартфонов в 2025 году. Возможно, наиболее интересной информацией в отчете является список самых продаваемых смартфонов – второй год подряд iPhone не является лидером.
Изображение: нейросеть freepikПо данным Omdia, самой продаваемой моделью в Европе (за исключением России) в 2025 году стал смартфон среднего класса Samsung Galaxy A56. За ним следуют iPhone 16 и Galaxy A16. В десятку лучших вошли устройства только двух производителей. В топе сразу шесть моделей от Apple и четыре от Samsung. Ни одному другому производителю не удалось вывести свой смартфон на вершину чартов продаж в прошлом году. Это существенное изменение по сравнению с 2024 годом, когда бюджетный Redmi Note 13 4G от Xiaomi входил в топ-10.
Топ-10 моделей смартфонов в 2024 и 2025 года. Источник: OmdiaДоминирование моделей среднего класса от Samsung не случайно. Omdia указывает, что у южнокорейского производителя был более сложный период в первой половине 2025 года, в основном из-за отсутствия новых устройств серии Galaxy A0x. Однако во второй половине года наблюдался явный подъем, отчасти благодаря выпуску Galaxy A16 и высоким продажам Galaxy A56, который оказался лидером продаж в Европе.

Samsung сохранила лидирующие позиции на общем рынке. В 2025 году компания отгрузила 46,6 миллиона смартфонов в европейские каналы продаж, что составляет 35% рыночной доли. Этот результат практически идентичен показателю предыдущего года, но достаточен для сохранения лидерства.

Может быть интересно

Apple заняла второе место с 36,9 миллионами проданных iPhone и рекордной долей рынка в Европе в 27%. Стоит отметить, что Apple стала единственным брендом в первой пятерке, продемонстрировавшим значительный рост по сравнению с прошлым годом. Компания зафиксировала увеличение на 6%. Omdia подчеркивает, что этот рост был обусловлен обновлением линейки устройств как частными, так и корпоративными клиентами, а также высоким интересом к моделям iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max и iPhone 16e. Последняя сыграла важную роль, заменив старые модели, снятые с производства после введения в действие правил ЕС в отношении разъема USB-C.

#apple #samsung #смартфон #европа #galaxy a56
Источник: omdia.tech.informa.com
+
Сейчас обсуждают

Bamboliny
15:52
Эт точно. Я даже на калькуляторе играл - Электроника Б3-34. Нравилась "Охота на лис", только сначала часа полтора прогу вводишь, а потом 15 минут играешь :-)
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Bamboliny
15:47
Во времена первых пней, когда юзерам стало очевидно, что между процессором и радиатором все же должно быть что-то кроме воздуха, а какие-то там термопасты надо еще и покупать, и тратить на это деньги(...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Bamboliny
15:31
Да, в том числе. Хотя, если быть объективным, такую картинку дает не только отвал чипа или его скол, но и дохлая память, а также поврежденная обвязка чипа и/или памяти.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Stanislav_i
15:07
В карьерах, вроде как спецтранспорт формата Белаз успешно эксплуатируется. В говнах этот автопоезд утонет. Получается, только твердая, проселочная дорога, до которой не дотягивается весовой контроль Р...
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
swr5
14:42
Объем внутреннего пространства фюзеляжа значительно меньше, в пассажирском варианте на 3 человека меньше берет. Неизвестно сможет ли он вообще как АН-2 взлетать и садиться на лыжах и поплавках, сможет...
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3vova1vova2
14:40
на авито в упаковке: 32 ГБ Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32. - от 15к GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ - от 39к SSD ADATA M.2 GAMMIX S60 BLADE - от 8к дальше можно не продолжать ... 😎
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
lighteon
14:22
Сейчас времена такие, что кастомную систему воздушного охлаждения для видеокарты можно купить либо на Али, либо с б/у карты снять. Производители что-то забили на этот сегмент. Эх...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Илья Старинов
14:22
Фига себе заявочки. Тут тоже убогий продув?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
randomXP
14:03
Тут уже хорошо высказались, но дополню. 1. Процессор-мать-память. Уже сейчас можно купить 7800X3D за 30 000 р в обычном магазине и дешевле на маркетплэйсах / Авито (новым) Проц не прожорлив, особенно...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Илья Старинов
14:01
Мне не нужно, у меня есть оператива
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
