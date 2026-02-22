Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Глава OpenAI Альтман обвинил крупные компании в использовании ИИ как оправдания для увольнений
В последние годы в технологической отрасли были сокращены сотни тысяч рабочих мест, но Сэм Альтман не считает, что ИИ виноват в массовых увольнениях.

В последние годы многие компании сократили штат сотрудников. Они часто ссылаются на ИИ как на причину, хотя реальные экономические выгоды от этой технологии пока трудно доказать. Во многих командах ИИ-агенты в настоящее время даже создают дополнительную работу для специалистов вместо того, чтобы разгружать сотрудников. Как сообщает Fast Company, Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, публично прокомментировал это развитие событий. Он не считает, что ИИ является основной причиной увольнений – по крайней мере, пока.Изображение: нейросеть freepikАльтман регулярно подчеркивает возможности современных моделей ИИ. Тем не менее, недавно он выразил сомнение в том, что ИИ в настоящее время является основной причиной потери рабочих мест.

«Я не знаю точного процента, но происходит своего рода дискредитация ИИ, когда люди обвиняют технологии в увольнениях, которые бы и так произошли», — сказал Альтман.

Может быть интересно

Экономисты также пока не видят доказательств того, что технология массово заменяет рабочие места. Нынешний экономический кризис основан не на увольнениях, а на выраженной слабости инноваций. Тот факт, что это совпадает с фазой технологической трансформации, еще больше усиливает воздействие на рынок труда.

По словам Альтмана, ИИ, тем не менее, окажет долгосрочное влияние на рынок труда. Специалист добавил, что в будущем это может затронуть не только должности начального уровня или технические профессии. Он считает, что генеральных директоров, включая его самого, также могут заменить. По словам Альмана, «на каком-то этапе своего развития сверхинтеллект сможет выполнять роль генерального директора крупной компании лучше, чем любой другой менеджер». Таким образом, руководители, которые в настоящее время приводят ИИ в качестве оправдания для увольнений, в долгосрочной перспективе могут столкнуться именно с этим явлением.

#технологии #искусственный интеллект #ии #openai #сэм альтман #рынок труда
Источник: fastcompany.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter