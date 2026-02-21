Современные смартфоны достаточно мощные, чтобы запускать требовательные игры, подтвердил эксперимент автора YouTube-канала ETA Prime.

Из года в год производители смартфонов в основном улучшают характеристики и заменяют процессоры на более мощные и эффективные в новых поколениях устройств. Даже флагманские чипы, которым уже несколько лет, обеспечивают достаточную вычислительную мощность для повседневного использования и мобильных игр. Оказалось, что эту производительность можно использовать и для запуска консольных и ПК-игр. Изображение: нейросеть freepikВскоре после запуска iPhone 15 Pro компания Apple заявила, что устройства способны запускать такие AAA-игры, как Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage. Поначалу смартфоны испытывали проблемы с поддержанием низких температур, но геймплей на iPhone 17 Pro значительно улучшился.

С Android-смартфонами ситуация сложнее. Google не поощряет разработчиков размещать свои игры в Google Play Store, как это делает Apple. Однако запуск игр с консолей и компьютеров на телефонах с операционной системой Google возможен.

Результаты продемонстрировал автор YouTube-канала ETA Prime, запустивший игру Cyberpunk 2077 на смартфоне Nubia RedMagic 11 Pro:

Этот телефон, позиционируемый как устройство для геймеров, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, на данный момент лучшим процессором для Android. Телефон также имеет уникальную систему жидкостного охлаждения и активный вентилятор.

Использование самого мощного процессора позволило запустить Cyberpunk 2077 на низких настройках при разрешении 720p с включенным масштабированием изображения FSR в сбалансированном режиме. Результат: телефон работает с 30 кадрами в секунду в большинстве локаций и сценариев. В более требовательных моментах (например, когда на экране происходило больше действий) телефон мог поддерживать более 20 кадров в секунду, но никогда не опускался ниже этого уровня.

Генерация кадров с использованием FSR 3.0 дополнительно повысила плавность игрового процесса до 50 кадров в секунду, с периодическими просадками до 40 кадров. Разработчик также попробовал специальную настройку Steam Deck, которая увеличивает разрешение до 1280×800 и качество текстур до среднего, что позволяет достичь 27 кадров в секунду. С включенной генерацией кадров значение увеличилось до 40-50 кадров в секунду.

Этот тест подтверждает, что современные смартфоны обладают действительно огромной вычислительной мощностью. Возможно, устройства с лучшими чипами достигают производительности, сравнимой с PlayStation 4. Хотя этой консоли уже более десяти лет, аппаратное обеспечение предлагало очень хорошие компоненты для своего времени. Между тем, Snapdragon 8 Elite Gen 5, разработанный для смартфонов, способен обеспечить аналогичную производительность, потребляя всего десяток ватт. Возможно, причина, по которой AAA-игры не попадают на Android, кроется в перегреве — на смартфоне температура процессора при запуске игр может превышать 95°C.