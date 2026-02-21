Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ютубер смог запустить игру Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне Nubia RedMagic 11 Pro
Современные смартфоны достаточно мощные, чтобы запускать требовательные игры, подтвердил эксперимент автора YouTube-канала ETA Prime.

Из года в год производители смартфонов в основном улучшают характеристики и заменяют процессоры на более мощные и эффективные в новых поколениях устройств. Даже флагманские чипы, которым уже несколько лет, обеспечивают достаточную вычислительную мощность для повседневного использования и мобильных игр. Оказалось, что эту производительность можно использовать и для запуска консольных и ПК-игр.Изображение: нейросеть freepikВскоре после запуска iPhone 15 Pro компания Apple заявила, что устройства способны запускать такие AAA-игры, как Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage. Поначалу смартфоны испытывали проблемы с поддержанием низких температур, но геймплей на iPhone 17 Pro значительно улучшился.

С Android-смартфонами ситуация сложнее. Google не поощряет разработчиков размещать свои игры в Google Play Store, как это делает Apple. Однако запуск игр с консолей и компьютеров на телефонах с операционной системой Google возможен.

Может быть интересно

Результаты продемонстрировал автор YouTube-канала ETA Prime, запустивший игру Cyberpunk 2077 на смартфоне Nubia RedMagic 11 Pro:
Этот телефон, позиционируемый как устройство для геймеров, оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, на данный момент лучшим процессором для Android. Телефон также имеет уникальную систему жидкостного охлаждения и активный вентилятор.

Использование самого мощного процессора позволило запустить Cyberpunk 2077 на низких настройках при разрешении 720p с включенным масштабированием изображения FSR в сбалансированном режиме. Результат: телефон работает с 30 кадрами в секунду в большинстве локаций и сценариев. В более требовательных моментах (например, когда на экране происходило больше действий) телефон мог поддерживать более 20 кадров в секунду, но никогда не опускался ниже этого уровня.

Генерация кадров с использованием FSR 3.0 дополнительно повысила плавность игрового процесса до 50 кадров в секунду, с периодическими просадками до 40 кадров. Разработчик также попробовал специальную настройку Steam Deck, которая увеличивает разрешение до 1280×800 и качество текстур до среднего, что позволяет достичь 27 кадров в секунду. С включенной генерацией кадров значение увеличилось до 40-50 кадров в секунду.

Этот тест подтверждает, что современные смартфоны обладают действительно огромной вычислительной мощностью. Возможно, устройства с лучшими чипами достигают производительности, сравнимой с PlayStation 4. Хотя этой консоли уже более десяти лет, аппаратное обеспечение предлагало очень хорошие компоненты для своего времени. Между тем, Snapdragon 8 Elite Gen 5, разработанный для смартфонов, способен обеспечить аналогичную производительность, потребляя всего десяток ватт. Возможно, причина, по которой AAA-игры не попадают на Android, кроется в перегреве — на смартфоне температура процессора при запуске игр может превышать 95°C.

#смартфон #android #cyberpunk 2077 #компьютерная игра #nubia redmagic 11 pro
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
21
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
МЧС России получило четыре современных вертолёта Ми-38ПС для работы в арктических условиях
+

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
7
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
43
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

ark-bak
18:33
Да перенесли из-за ужасных цен на память. Сколько будет стоить 32 Гб ддр5 10000? Вероятно дороже топового камня в линейке новалейк.
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
Chimbal Penetrator
18:30
Привет деградация твоего проца с недоядрами))) Хотя думать вообще не твоя тема.Вот хвалится да))) Фотки с инета воровать чужие и приписывать чужие карты себе -да твое.Фото диджея за свое на отдыже выд...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:19
Забаненный выползший из тысячного бана, когда женщина просит меня, раздеть, я не могу устоять, даже если это ты.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
18:19
Зачем вести речь о хламе. который горячий медленный и не фига не гонится. даже 50мнz с него дополнительных не выжмешь. 5800х всего 4.7 позор фу. Сижу сейчас на 5.5Ггц. и думать про амудэ даже не охота...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:18
Стрелочница, Манька -жопотерка, ты мазохист или просто фанат золотого дождя на твою кастрюлю?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:17
Стрелочница.Иди колготки штопай пхаха.как вас чмырей весь сайт унижает.не вытягиваешь ты своего партнера дырявого Непрашку.Хотя да у вас там двойной голландский штурвал.ты сам говорил про то)))
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:15
Опять ты, Маня -полотер, пытаешься перефорсить. У тебя тупой каклины на это ума не хватит, даже не пытайся в силу своей генетической ущербности. Йод кЮшай на ночь, скакуасс.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:13
Тебе ли дырявый про баны говорить.тебя каждый день банят почти.Маня -полотер .с дилдаком во лбу
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:12
Забаненный, у тебя мозг, как у дохлой черепахи это весь сайт знает.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:08
А еб т тебя по факту.Причем весь сайт пхахаа
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter