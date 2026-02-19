Google Pixel 10a был официально представлен только накануне, но автор портала Futurezone Флориан Кристоф уже протестировал новую модель и отметил преимущества и недостатки смартфона.

Google накануне представила среднебюджетный Pixel 10a по цене в США всего $499 (около 38 000 рублей) за базовую версию (в Европе цена несколько выше). Предзаказы открылись 18 февраля, а в продажу новинка поступит 5 марта. Однако автор портала Futurezone Флориан Кристоф уже протестировал новейший телефон Pixel.

Изображение: скриншот с Youtube-канала FUTUREZONEatОднако, как сообщает эксперт, одна важная деталь изменилась в общем внешнем виде и ощущениях от использования. Толщина Pixel 10a составляет 9 миллиметров, что делает его одним из самых толстых смартфонов. Благодаря относительно небольшим размерам и 6,3-дюймовому дисплею, устройство не кажется громоздким и удобно лежит в руке, уверяет Флориан Кристоф.

Более толстый корпус свидетельствует о давно забытом дизайне. Камера полностью утоплена в корпус и не выступает ни на миллиметр. На первый взгляд это выглядит крайне необычно, пишет эксперт. При этом он был неожиданно впечатлён внешним видом новинки. Эксперт отметил «смелый ретро-стиль» Pixel 10a. Также утверждается, что устройство лежит ровно на столе, не шатаясь.

Кроме того, новый телефон Pixel, по оценке эксперта, выглядит прочным. По словам производителя, корпус устройства разработан для длительной эксплуатации. Google будет поддерживать его обновлениями безопасности в течение 7 лет.

6,3-дюймовый OLED-дисплей немного ярче, чем экран его предшественника. Поэтому эксперт не заметил никакой разницы в повседневном использовании. Однако по сравнению с более дорогими флагманскими устройствами рамка вокруг экрана довольно толстая.

Флориан Кристоф пишет, что не смог протестировать камеру, программное обеспечение и время автономной работы. Однако, поскольку Google оставила конфигурацию камеры без изменений, а предшественник уже показал высокое качество изображений, эксперт предполагает, что Pixel 10a не должен разочаровать и в плане фотографий.

Флориан Кристоф заключает, что Google Pixel 10a — это смартфон, который можно смело рекомендовать всем. Он долговечен, имеет прочный корпус, последнюю версию Android, хороший экран, отличную камеру и самые передовые функции искусственного интеллекта. При этом эксперт все же называет дизайн новинки «несколько неуклюжим», отмечая яркую цветовую палитру моделей.