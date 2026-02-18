Rocket Factory Augsburg (RFA) планирует запустить ракету в 2026 году. Цель миссии — вывести на орбиту до 1300 кг полезного груза. Стартовая инфраструктура на космодроме почти готова.

RFA ONE — это трехступенчатая ракета-носитель высотой 30 метров и диаметром 2 метра. Первая ступень оснащена девятью двигателями Helix. Вторая ступень приводится в движение единым блоком, предназначенным для работы в вакууме космического пространства. Третья ступень считается транспортным сегментом, который выводит полезную нагрузку на целевую орбиту.

Оператор ракеты, немецкая компания Rocket Factory Augsburg, готовится к её дебюту с космодрома СаксаВорд (SaxaVord Spaceport), расположенного на Шетландских островах у побережья Шотландии. В январе 2025 года Британское управление гражданской авиации одобрило запуск. Однако проведенные до настоящего времени испытания подсистем ракеты оказались безуспешными.

В августе 2024 года компания Rocket Factory Augsburg провела статические испытания нижней ступени ракеты RFA ONE, которые включали запуск двигателей, когда ступень находилась на стартовой площадке. Такие испытания являются стандартным этапом предполетной подготовки ракеты.

Примерно через полтора года компания Rocket Factory Augsburg объявила о завершении подготовки инфраструктуры в Шотландии, которая будет использоваться для статических испытаний и запуска. Стартовая площадка с 52-метровой башней теперь завершена, осталось только установить резервуары с водой для смягчения последствий испытаний.

Центр управления полетами и Центр управления полигоном, расположенные примерно в 5 км от стартовой площадки, находятся в состоянии полной готовности. Именно оттуда немецкая команда будет следить за ходом миссии и испытаний. Для завершения последних работ был построен ангар для сборки, интеграции и испытаний.

RFA ONE будет коммерческой системой запуска полезной нагрузки, поэтому обслуживание клиентов остается приоритетом. Инфраструктура также включает чистые помещения для хранения полезных нагрузок, которые будут запущены в космос. Компания Rocket Factory Augsburg имеет право на финансовую поддержку Европейского космического агентства (ESA) в рамках программы European Launcher Challenge.