Продлевающая срок службы батареи функция уже несколько лет доступна на iPhone.

Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы обычных литий-ионных батарей, по-прежнему действует правило 80/20: не стоит заряжать устройства выше 80 процентов и допускать падения заряда ниже 20 процентов. Функция, ограничивающая заряд батареи до 80 процентов, в iPhone существует с 2023 года.

Изображение: нейросеть freepik

Теперь, похоже, эта функция наконец-то станет доступна и для MacBook. В понедельник, 16 февраля, Apple выпустила первую бета-версию macOS Tahoe 26.4. Эта версия включает в себя соответствующую функцию.

Ограничение зарядки на MacBook выглядит аналогично соответствующей функции iPhone. Согласно сообщениям, зарядку батареи можно ограничивать с шагом в 5% в диапазоне от 80 до 100%. В настоящее время единственный способ зарядить батарею MacBook — это активировать функцию «Оптимизированная зарядка батареи». Программа отслеживает характер использования и соответствующим образом регулирует процесс зарядки. Согласно бета-версии macOS Tahoe 26.4, эта функция должна остаться доступной.

Ожидается, что Apple выпустит обновление для новой версии операционной системы в апреле или мае. К тому времени, наконец, появится возможность детально настроить процесс зарядки на MacBook.