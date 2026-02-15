Diella (Диелла), виртуальный министр, создан с помощью искусственного интеллекта и отвечает в стране за государственные закупки.

Албанская актриса Анила Биша сообщила агентству AFP, что подала жалобу в Административный суд с требованием прекратить использование её изображения для Diella (Диеллы), виртуального министра, созданного с помощью искусственного интеллекта и отвечающего за государственные закупки.

Источник: скриншот с репортажа Youtube-канала Top Channel AlbaniaРанее актриса подписала соглашение с правительством, разрешающее использование её изображения в качестве виртуального помощника на веб-сайте E-Albania, который позволяет гражданам выполнять многие административные процедуры онлайн. В сентябре 2025 года премьер-министр Эди Рама объявил о назначении нового виртуального министра, созданного с помощью ИИ и поддерживающего надзор за государственными закупками.

Таким образом Диелла (Diella, по-албански «солнце») получила лицо Анилы Биши.

Может быть интересно «Я подписала единый контракт на несколько месяцев (до 31 декабря 2025 года) на использование моего изображения в связи с услугами, предоставляемыми E-Albania, а не для министра Диеллы», – сообщила 57-летняя женщина.

Она добавила, что подала жалобу в суд в начале недели.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Актриса пояснила, что решила обратиться в суд только сейчас, потому что надеялась на мирное урегулирование. Пресс-секретарь правительства страны Манджола Хаса заявила, что «Албания – свободная, демократическая страна, где люди могут свободно мыслить и действовать против правительства, используя законные средства для защиты своих прав».