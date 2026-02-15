Ракета-носитель «Протон-М» 12 февраля вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 с космодрома Байконур. Этот пуск стал первым почти за три года.

Эта неделя была богата на космические запуски: NASA успешно запустило очередную экспедицию к МКС, европейская ракета-носитель Ariane 6 с четырьмя ускорителями впервые отправилась в космос, в США запустили ракету Vulcan Centaur со спутниками космического наблюдения, а Китай завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий. Однако среди всех этих инициатив выделяется очередной успех миссии «Роскосмоса». Источник: скриншот трансляции канала tvroscosmos.ru

Россия запустила ракету «Протон-М» с метеорологическим спутником на борту. Это был первый запуск этой ракеты-носителя почти за три года и, вероятно, последний в такой конфигурации. Пуск транслировался в прямом эфире госкорпорацией «Роскосмос». Источник: скриншот трансляции канала tvroscosmos.ruЗапуск состоялся в четверг, 12 февраля, с космодрома Байконур в Казахстане. Основной полезной нагрузкой миссии был метеорологический спутник «Электро-Л» № 5, выведенный на геостационарную орбиту – примерно на высоте 35 000 км над Землей. Это был пятый спутник в этой серии. Четыре предыдущих запуска были осуществлены в 2011, 2015, 2019 и 2023 годах соответственно. Первые два запуска были выполнены с использованием списанных ракет «Зенит».

Ожидается, что обломки первой ступени (с двигателями РД-276) обнаружат в степных районах Казахстана. Это штатный район падения, расположенный в сотнях километров от населенных пунктов.

Метеорологические спутники на геостационарной орбите позволяют осуществлять непрерывный мониторинг определенной области поверхности. Этот тип технологий может использоваться не только в гражданских целях, но и в конфликтах, например, для логистики или планирования ударов. Зарубежные СМИ сообщают, что спутники «Электро-Л» дополнят российский флот на низкой околоземной орбите (НОО) из серии «Метеор».