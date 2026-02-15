Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россия спустя три года возобновляет запуски ракет «Протон-М»
Ракета-носитель «Протон-М» 12 февраля вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 с космодрома Байконур. Этот пуск стал первым почти за три года.

Эта неделя была богата на космические запуски: NASA успешно запустило очередную экспедицию к МКС, европейская ракета-носитель Ariane 6 с четырьмя ускорителями впервые отправилась в космос, в США запустили ракету Vulcan Centaur со спутниками космического наблюдения, а Китай завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий. Однако среди всех этих инициатив выделяется очередной успех миссии «Роскосмоса».Источник: скриншот трансляции канала tvroscosmos.ru

Россия запустила ракету «Протон-М» с метеорологическим спутником на борту. Это был первый запуск этой ракеты-носителя почти за три года и, вероятно, последний в такой конфигурации. Пуск транслировался в прямом эфире госкорпорацией «Роскосмос».Источник: скриншот трансляции канала tvroscosmos.ruЗапуск состоялся в четверг, 12 февраля, с космодрома Байконур в Казахстане. Основной полезной нагрузкой миссии был метеорологический спутник «Электро-Л» № 5, выведенный на геостационарную орбиту – примерно на высоте 35 000 км над Землей. Это был пятый спутник в этой серии. Четыре предыдущих запуска были осуществлены в 2011, 2015, 2019 и 2023 годах соответственно. Первые два запуска были выполнены с использованием списанных ракет «Зенит».

Может быть интересно

Ожидается, что обломки первой ступени (с двигателями РД-276) обнаружат в степных районах Казахстана. Это штатный район падения, расположенный в сотнях километров от населенных пунктов.

Метеорологические спутники на геостационарной орбите позволяют осуществлять непрерывный мониторинг определенной области поверхности. Этот тип технологий может использоваться не только в гражданских целях, но и в конфликтах, например, для логистики или планирования ударов. Зарубежные СМИ сообщают, что спутники «Электро-Л» дополнят российский флот на низкой околоземной орбите (НОО) из серии «Метеор».

#россия #технологии #космос #роскосмос #ракета #протон-м
Источник: tvroscosmos.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
2
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
Aviation Week: AutoFlight провела полноценные испытания пятитонного eVTOL-аэротакси Matrix
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
MLID: Чипы Intel Nova Lake AX получат видеоядро с производительностью уровня GeForce RTX 5080M
1
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Зафиксирован первый случай выхода из строя процессора Ryzen 5 7500F на материнской плате ASRock
1

Популярные статьи

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
7
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
14
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
12

Сейчас обсуждают

Алекс Федор
13:22
Корпус заменил, модуль заменил, экран заменил. Каша из топора это называется.
Энтузиаст установил Windows 98 на современный тостер с дисплеем и сенсорным управлением
Forky
12:59
Ставил бы уже воду. Страдать фигнёй уже до конца
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
corsi
12:46
Ну да, не использовал дорогостоящие комплектующие, у каждого дома валяется кулер TR с двумя вертушками, медными радиаторами и 3D принтер стоит.
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
DANYNAFIG
12:43
Чё опять пукан подгорел у поделки амудэ :)
Владелец Ryzen 7 9800X3D столкнулся с выходом из строя CPU на матплате ASUS
Евгений Беликов
12:22
Для "ретро" (1999-2005 - до 99 "винтаж" с перемычками и кривыми дровами полле 05 "Legacy" -775 с частичной актуальностью и без упора в сырые платформы типа 478 ) по мне самом оправданной "игровой" б...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Димасик
12:05
И до патча проблем небыло и с ним так же стабильно все.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Дмитрий Шишкин
11:56
Low‑Power Efficiency cores (LPE) — сверхмалые ядра, которые: не исполняют пользовательские программы не участвуют в многопотоке не видны как CPU‑ядра в Windows/Linux не влияют на производительност...
Презентация Intel Panther Lake — новые ядра, NPU и графика с XeSS 3 и многокадровой генерацией
Дмитрий Шишкин
11:52
AMD подчёркивает, что Zen 4c и Zen 4 — разные ядра, несмотря на одинаковый IPC. Пользователь может увидеть: • ниже частоты, • меньше кэша, • другой профиль производительности, и ошибочно решить, чт...
Презентация Intel Panther Lake — новые ядра, NPU и графика с XeSS 3 и многокадровой генерацией
mozghru
11:50
Skunk Anansie,пусть и не всё там металл.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Руслан Знамов
11:34
можно его ставить ? А то я чот сцу и пока обнова в режиме ожидания )
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter