Ariane 64 — это самый мощный вариант европейской ракеты-носителя. Она вывела на орбиту 32 спутника для Amazon.

Европейская ракета-носитель Ariane 6 впервые вышла в космос в своей самой мощной модификации, то есть оснащенной четырьмя твердотопливными ускорителями. Официально она называется Ariane 64. Запуск Ariane 64. Изображение: скриншот с youtube-канала European Space Agency, ESA

Ракета стартовала в четверг, 12 февраля, с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, и вывела на орбиту 32 спутника для Amazon. Ракета доставила эти спутники на высоту около 465 километров. Ракета имеет ключевое значение для космической независимости Европы, поскольку позволяет запускать на орбиту более крупные спутники.

Первый запуск Ariane 6 состоялся летом 2024 года. Она является преемницей Ariane 5, которая эксплуатировалась с 1996 по 2023 год.

Ariane 6 предназначена для запуска спутников в космос для коммерческих и государственных заказчиков и, по данным Европейского космического агентства (ESA), значительно дешевле своей предшественницы. Благодаря возможности многократного включения верхней ступени, Ariane 6 может выводить спутники на различные позиции и орбиты.

В зависимости от задачи, эта универсальная ракета может быть оснащена либо двумя, либо четырьмя ускорителями. Ранее она всегда летала с двумя ускорителями; теперь, впервые, она будет запускаться в космос на полной мощности.

С четырьмя ускорителями Ariane 6 может доставить в космос примерно вдвое больший полезный груз. Ракета может вывести на более высокие орбиты () до 11,5 тонн полезной нагрузки, а на более низкие — до 21,6 тонн. Ariane 5ES смогла доставить около 21 тонны, а SpaceX Falcon 9 с конца 2015 года смогла доставить на низкие околоземные орбиты до 22,8 тонн полезной нагрузки.