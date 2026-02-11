Современные ноутбуки под управлением Windows 11 оснащены функцией Modern Standby. Этот спящий режим, созданный Microsoft, работает аналогично кнопке питания на смартфонах. Вместо полного выключения устройства ноутбук переходит в режим ожидания и потребляет незначительное количество энергии. В теории это должно работать именно так, но на практике решение вызывало проблемы с энергопотреблением.
В интернете появилось много жалоб на функцию Modern Standby. Производитель ранее не комментировал ситуацию, но теперь подтвердил, что проблема действительно существовала. В документе поддержки Microsoft также подчеркнула, что проблемы были исправлены в Windows 11 с обновлениями 24H2 и 25H2.
В новых версиях добавлены средства защиты от разрядки батареи и неожиданного пробуждения устройства в режиме ожидания.
Проблема была вызвана приложениями, которые не могли определить, что ноутбук закрыт и система перешла в режим ожидания. Программы, работающие в фоновом режиме, пытались обойти режим Modern Standby и включить устройство, разряжая батарею. Это приводило к ситуациям, когда пользователи, закрывавшие ноутбуки, не выключая их, обнаруживали, что их устройства полностью или частично разряжены.
Средство защиты предназначено для предотвращения пробуждения компьютера, если система обнаружит низкий уровень заряда батареи, в то время как в режиме Modern Standby программное обеспечение будет пытаться предотвратить пробуждение компьютера до тех пор, пока пользователь не откроет крышку ноутбука или не нажмет кнопку питания.
Начиная с Windows 11 24H2, режим Modern Standby вводит новую функцию энергосбережения, которая предотвращает неожиданный разряд батареи. Кроме того, в более новых версиях Windows 11 добавлена функция безопасности, предотвращающая вывод изображения на внешний монитор в режиме ожидания. Эти изменения были реализованы начиная с версии 24H2 и не требуют специального обновления.