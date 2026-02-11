Ранее стало известно, что Windows 11 незаметно разряжала огромное количество ноутбуков. Все новые ПК с Windows 11 поставляются с программой Modern Standby, которая предлагает спящий режим.

Современные ноутбуки под управлением Windows 11 оснащены функцией Modern Standby. Этот спящий режим, созданный Microsoft, работает аналогично кнопке питания на смартфонах. Вместо полного выключения устройства ноутбук переходит в режим ожидания и потребляет незначительное количество энергии. В теории это должно работать именно так, но на практике решение вызывало проблемы с энергопотреблением.

Изображение: нейросеть freepikВ интернете появилось много жалоб на функцию Modern Standby. Производитель ранее не комментировал ситуацию, но теперь подтвердил, что проблема действительно существовала. В документе поддержки Microsoft также подчеркнула, что проблемы были исправлены в Windows 11 с обновлениями 24H2 и 25H2.

В новых версиях добавлены средства защиты от разрядки батареи и неожиданного пробуждения устройства в режиме ожидания.

Проблема была вызвана приложениями, которые не могли определить, что ноутбук закрыт и система перешла в режим ожидания. Программы, работающие в фоновом режиме, пытались обойти режим Modern Standby и включить устройство, разряжая батарею. Это приводило к ситуациям, когда пользователи, закрывавшие ноутбуки, не выключая их, обнаруживали, что их устройства полностью или частично разряжены.

Средство защиты предназначено для предотвращения пробуждения компьютера, если система обнаружит низкий уровень заряда батареи, в то время как в режиме Modern Standby программное обеспечение будет пытаться предотвратить пробуждение компьютера до тех пор, пока пользователь не откроет крышку ноутбука или не нажмет кнопку питания.

Начиная с Windows 11 24H2, режим Modern Standby вводит новую функцию энергосбережения, которая предотвращает неожиданный разряд батареи. Кроме того, в более новых версиях Windows 11 добавлена функция безопасности, предотвращающая вывод изображения на внешний монитор в режиме ожидания. Эти изменения были реализованы начиная с версии 24H2 и не требуют специального обновления.