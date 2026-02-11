США пообещали поставки в Армению своих ядерных технологий, топлива и услуг.

Армения и США завершили переговоры по соглашению о сотрудничестве в области ядерной энергетики, о чём объявили в Ереване вице-президент США Дж. Д. Вэнс (James David Vance) и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Изображение: нейросеть freepikКак заявил Вэнс на пресс-конференции, достигнутое соглашение, после его окончательного утверждения, откроет путь к «первоначальным инвестициям из США на сумму 5 миллиардов долларов и долгосрочной поддержке в виде контрактов на топливо и услуги на сумму 4 миллиарда долларов».

Текст соглашения ещё не опубликован, но ожидается, что он будет включать, среди прочего, поставки топлива из США на единственную атомную электростанцию Армении (эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом») и передачу технологий из США. Ранее уран, используемый на АЭС, поставлялся из России. Переговоры по соглашению начались в прошлом году, в последние недели администрации Байдена.

Вице-президент также высоко оценил премьер-министра как надежного партнера Америки. Он подчеркнул, что Армения ему близка как одна из старейших христианских стран. Вэнс — самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Армению.

После визита в Ереван вице-президент отправится в Азербайджан. Цель его визита на Кавказ — завершить предварительное мирное соглашение, подписанное лидерами обеих стран в Белом доме в августе прошлого года.

Ключевым элементом этого соглашения является создание ТРИПП — международного транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом (Нахичеванская Автономная Республика). Трамп рассчитывает, что этот проект привлечет американские инвестиции в Армению, которая первоначально выступала против строительства коридора.